Recuperación de Dibu Martínez: ¿estará listo para el debut en el Mundial 2026?

Detalla el proceso de rehabilitación del arquero argentino tras una fractura del dedo, los entrenamientos en Kansas City y la posible alineación para el partido inaugural contra Argelia.

La recuperación del arquero de la Selección Argentina , Emiliano "Dibu" Martínez, se ha convertido en uno de los focos de atención del búnker nacional en Kansas City, donde el conjunto azul y blanco se ha reunido para los últimos preparativos de cara al Mundial 2026 .

El guardameta, originario de Mar del Plata, llegó al hotel Origin al mediodía, ubicado junto al río Kansas, y pronto fue fotografiado con la mano izquierda vendada, lo que despertó inquietud entre los seguidores. Sin embargo, el vendaje forma parte del plan de rehabilitación que ha diseñado el equipo médico argentino después de la leve fractura del dedo anular que sufrió hace once días.

El diagnóstico fue positivo: no fue necesaria una intervención quirúrgica, aunque la fractura requiere un proceso de consolidación que se está llevando a cabo bajo supervisión constante. El método empleado consiste en inmovilizar el dedo con una férula ligera y seguir un esquema de fisioterapia preventiva que incluye ejercicios de movilidad articular y fortalecimiento de los músculos de la mano, sin que el jugador tenga que entrar en contacto directo con el balón durante esta fase.

El calendario de recuperación es estricto y está pensado para que Martínez pueda estar en plena forma antes del estreno de la Albiceleste en el Mundial, el martes 16 de junio contra Argelia, partido que definirá la posición del arquero en el grupo J del torneo. Tras su retorno a Estados Unidos, el portero continuó con la parte física de su entrenamiento en Inglaterra, donde recibió la última ronda de tratamientos antes de trasladarse al Centro de Entrenamiento Compass de Kansas City para una semana de entrenamientos intensivos.

La directiva del cuerpo técnico, liderada por Lionel Scaloni, ha dejado claro que la decisión final sobre su participación dependerá de la evolución de la lesión y de los resultados de los entrenamientos previos al debut. En caso de que Martínez no se encuentre en condiciones óptimas, el DT tiene previstos a Gerónimo Rulli y Juan Musso, los otros dos arqueros convocados, para rotar en los encuentros preliminares contra Honduras (6 de junio, Houston) e Islandia (9 de junio, Alabama), con el objetivo de equilibrar cargas y mantener a todos los guardametas en un nivel competitivo.

El ambiente en el hotel también ha sido de apoyo emocional. Una foto publicada en redes sociales donde Martínez posa junto a Lisandro Martínez y su familia durante sus últimas horas en Inglaterra generó una oleada de mensajes de aliento. El arquero ha manifestado su deseo de repetir la hazaña de conseguir el bicampeonato mundial, logro que solo han alcanzado figuras como Daniel Alberto Passarella y unos veinte futbolistas en la historia.

Además, el propio Martínez confirmó que participará en el primer entrenamiento oficial de la Selección en Kansas City este lunes, junto a Rulli, Musso, el joven portero de River Santiago Beltrán y el sparring Máximo Leguizamón. El entrenador Scaloni, por su parte, ha subrayado que la estrategia del DT será mantener un equilibrio entre los tres arqueros, no solo por posibles lesiones, sino también para regular las cargas de trabajo y asegurar que el arco argentino esté cubierto con la mejor opción disponible cuando comience la Copa del Mundo





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