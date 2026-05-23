Recuerdos de tapa en los 25 años del diario

En los últimos 25 años, el diario ha publicado la tapa maravillosamente dedicada a 'Olé' en cada aniversario, ¿y más? En los mismos eventos, aparecieron otras personas que cumplían su quinto aniversario o que tenían una relación directa con 'el 23 de mayo de 1996', una fecha que en el diario se utiliza como tapa del aniversario número cinco.

Nacieron el mismo día que Olé, fueron tapa del diario hace 25 años y hoy la miran: Es una locuraDéborah y Rocío aparecieron en primer plano en el diario para nuestro quinto aniversario, día que también cumplían cinco pirulos.

Y hoy, al soplar 30 velitas, nos cuentan sobre aquella producción. Miles de historias repasamos desde que salimos a la cancha, hace 30 años. Algunas de cerca y otras no tanto. Pero dentro de ellas hasta encontramos una que tiene relación directa con(el 23 de mayo de 1996), fueron tapa en nuestro quinto aniversario (y también en su cumple de cinco, claro) y las volvimos a encontrar ¡25 años después!

Sí, metemos festejo en conjunto... Las caras de sorpresa por volver a visitar nuestro diario luego de tanto tiempo crecen aún más al charlar (mientras suman una nueva coincidencia: ¡ambas son pasteleras! ) y se preparan para otra producción





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