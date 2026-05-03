Recta final del torneo: Talleres, Unión, San Lorenzo e Independiente definen los últimos cupos a los playoffs

La fase regular del campeonato local llega a su fin con emocionantes partidos que definirán los ocho equipos clasificados a los playoffs. Talleres, Unión, San Lorenzo e Independiente son los protagonistas en la Zona A, mientras que en la Zona B, cinco equipos pelean por los dos últimos lugares. Independiente venció a San Lorenzo en el clásico, y ambos aseguraron su lugar en los octavos de final. Unión empató con Talleres y espera que Defensa y Justicia no gane ante Gimnasia de Mendoza. La emoción y la tensión están en su máximo nivel en esta recta final.

Diez equipos de la primera zona finalizarán la fase regular del campeonato local, y varios de ellos definirán si tienen o no un lugar dentro de los ocho clasificados a la siguiente instancia.

Talleres, Unión, San Lorenzo e Independiente serán los animadores de la definición en la Zona A. Con cinco partidos pendientes, el objetivo es meterse directamente a los playoffs con antelación para la próxima ronda. En la Zona B, cinco equipos pelean por los dos últimos lugares disponibles. Independiente se quedó con el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por 2-1, y ambos aseguraron su lugar en los octavos de final.

Unión rescató un agónico empate ante Talleres y sigue expectante, esperando que Defensa y Justicia no le gane como visitante a Gimnasia de Mendoza. San Lorenzo e Independiente se jugan una 'final' en el Nuevo Gasómetro y escaló a la punta de manera momentánea.

Con 30 puntos, supera por dos a Boca, que tiene +13 de diferencia de gol, mientras que los de Liniers, que tienen +6, podrían alcanzar la cima si el elenco de La Plata no le gana al Calamar como visitante, desde las 21.15. Si el equipo de La Plata no logra la victoria, quien puede alcanzar la cima es El Fortín, que tiene 27 puntos y podría igualar a Boca en la tabla.

La emoción está servida en esta recta final del torneo, donde cada punto puede ser decisivo para definir los clasificados a la siguiente fase. Los equipos se preparan para dar lo mejor de sí en los últimos encuentros, con la esperanza de asegurar su lugar en los playoffs y seguir en la lucha por el título.

La tensión es palpable en cada estadio, donde los aficionados esperan con ansias los resultados que definirán el futuro de sus equipos en la competencia





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