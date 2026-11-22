Details on the health status and recovery of the 99-year-old Argentine television host following pneumonia hospitalization, including family visits and schedule adjustments on channel El Trece.

La televisión argentina ha seguido con atención el proceso de recuperación de la figura central de un programa histórico, quien se encuentra en etapa de rehabilitación en su domicilio tras superar dos internaciones por neumonía bacteriana. Esta artista de 99 años, cuyo nombre define gran parte de la programación semanal en el canal El Trece, ha logrado estabilizar su salud gracias a un tratamiento farmacológico preciso y al descanso estricto prescrito por su equipo médico. El objetivo principal de su familia y profesionales de la salud es evitar cualquier factor de riesgo que pueda comprometer su bienestar, priorizando la estabilidad clínica sobre la actividad laboral inmediata.

Detalles de la Recuperación y Rutina Diaria

La presentadora, que cumple 99 años, ha retomado gradualmente algunas actividades cotidianas mientras se somete a un riguroso seguimiento médico. Actualmente, realiza dos sesiones diarias de kinesiología para fortalecer sus funciones corporales y mantiene una supervisión estricta de su condición física. Esta rehabilitación incluye tareas básicas como la lectura de periódicos, el seguimiento del radio y la televisión, además de reuniones privadas para tomar el té con allegados, lo que demuestra un progreso constante en su autonomía diaria.

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Visita Sorpresa de la Abuela a 20 Kilómetros

Durante una velada televisiva, la conductora compartió con los espectadores y los invitados un momento emotivo relacionado con la vida familiar fuera de la capital de Buenos Aires. Relató cómo su madre y su abuela la visitaron de manera inesperada a 20 kilómetros de distancia, un trayecto que la presentadora describió con humor como "como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia". Esta escena ocurrió cuando ella estaba en la puerta de su casa, lo que generó una conmovedora reunión intergeneracional que resaltó el vínculo estrecho entre ella y sus mayores.

La Abuela como Espectadora Atenta del Programa

La relación de la presentadora con su abuela se extiende más allá de las visitas personales, ya que la anciana sigue cada entrega del programa desde su residencia. Cuando se consultó sobre posibles correcciones técnicas, la conductora explicó que su abuela no la corrige, pero muestra su aprobación diciendo que "estuvo buena la mesa" y prestando atención a las conversaciones. Este seguimiento constante le genera a la presentadora una cuota inevitable de respeto profesional, ya que saber que su familia la observa la motiva a mantener los estándares de calidad en sus producciones.

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Modificaciones en la Grilla de El Trece

La ausencia temporal de la conductora ha impactado directamente en la programación del canal El Trece, donde se han confirmado cambios en la grilla del fin de semana. El horario del programa se ha trasladado a las 22:30 para permitir el estreno de otra propuesta, destinando el período de verano al descanso de la producción original. Esta reestructuración refleja la necesidad de adaptar la oferta cultural mientras se espera la evolución favorable de la salud de la figura principal, quien no ha anunciado una fecha específica para su retorno a la pantalla abierta.

Perspectivas Futuras y Proceso de Retorno

A pesar de la mejoría significativa, la vuelta de la histórica conductora a la actividad laboral completa permanece abierta y sujeta a la evolución de su salud. La prioridad actual sigue siendo la rehabilitación y la prevención de recaídas, lo que significa que su presencia en la televisión podría ser gradual. El canal y su equipo continúan monitoreando su estado para planificar un regreso seguro, asegurando que la programación respete los tiempos biológicos de la artista mientras se mantiene la calidad que la caracteriza desde hace décadas en la pantalla nacional.