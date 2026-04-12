Recortes de Milei: El empleo público sufre una caída del 18,9% en dos años

Un informe del IARAF revela la pérdida de más de 64.000 puestos de trabajo en el sector público desde que asumió Javier Milei. La administración centralizada, organismos descentralizados y empresas estatales fueron los más afectados por los ajustes.

En poco más de dos años de gestión de Javier Milei , las políticas de ajuste implementadas en la estructura estatal, una de las claves de su estrategia de “motosierra”, ya exhiben datos contundentes y preocupantes en términos de empleo público . Un informe exhaustivo elaborado por Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ), revela una pérdida significativa de puestos de trabajo. Desde su llegada al poder, se registró una reducción total de 64.521 puestos en el sector público, lo que representa una caída del 18,9%. Estos datos, basados en información oficial, ponen de manifiesto el impacto profundo de las medidas de ajuste en diversas áreas de la administración pública nacional. La administración centralizada sufrió el mayor recorte en términos absolutos, mientras que algunos organismos descentralizados, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( INADI ), desaparecieron por completo, marcando un hito en la reconfiguración del Estado. Empresas públicas estratégicas como el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas también experimentaron disminuciones significativas en su personal, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia y el futuro de estos servicios esenciales. Por otro lado, instituciones clave como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( CONICET ) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mostraron reducciones porcentuales más moderadas, lo que sugiere una priorización diferenciada en la aplicación de los recortes presupuestarios. El análisis detallado de estos datos es fundamental para comprender el alcance y las consecuencias de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno.

El informe del IARAF, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), proporciona una visión detallada de la evolución del empleo público desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026. Durante este período, la administración pública nacional sufrió una reducción de 64.521 cargos, equivalente a una disminución del 18,9% de su plantilla. A febrero de 2026, la dotación total estatal se sitúa en 276.952 cargos, en comparación con los 341.473 registrados en diciembre de 2023. La administración centralizada encabeza la lista de bajas en términos absolutos, con una pérdida de 15.513 cargos, lo que representa una reducción porcentual del 24%. La administración descentralizada experimentó una disminución del 34%, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron una caída del 20%. El informe destaca que cuatro instituciones, entre aquellas con mayor reducción de empleo, desaparecieron por completo, lo que ilustra la radicalidad de las medidas tomadas. Estas cifras reflejan el profundo impacto de las políticas de ajuste en la estructura y el funcionamiento del Estado. El análisis de la distribución de los recortes entre los diferentes organismos y sectores es crucial para evaluar el alcance y las consecuencias de estas políticas.

En contraste con las drásticas reducciones observadas en algunos organismos, el informe también identifica a aquellos con menor impacto. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) registró una reducción del 6%, seguido por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea con un 7% y el CONICET con un 8%. El informe de Argañaraz revela que desde diciembre de 2023, se observó una caída mensual en el empleo público. Abril de 2024 fue el mes más crítico, con una pérdida de aproximadamente 8.000 puestos de trabajo. Este análisis detallado de la evolución del empleo público permite comprender mejor las consecuencias de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno. Los datos presentados por el IARAF ofrecen una visión completa y actualizada de la situación, permitiendo a los ciudadanos y a los analistas evaluar el impacto real de las decisiones políticas en el funcionamiento del Estado y en la vida de los trabajadores. La información proporcionada es esencial para fomentar un debate informado y transparente sobre las políticas económicas y su impacto social.





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