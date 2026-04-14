Recorte en gasto de Pemex reduce el déficit fiscal, pero preocupa la inversión

México Evalúa analiza el impacto del recorte de gasto de Pemex en la reducción del déficit fiscal durante el primer bimestre del año, advirtiendo sobre las consecuencias negativas en la inversión y el crecimiento económico del país.

La disminución en el gasto de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) durante el primer bimestre de este año ha resultado en una reducción significativa del déficit fiscal , pero también plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de inversión de la empresa y su impacto en el crecimiento económico del país, según un análisis de la organización México Evalúa.

Al cierre de febrero, el déficit fiscal se situó en 70,000 millones de pesos mexicanos (MXN), lo que representa una disminución del 37.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción equivale a 42,100 millones de pesos menos que el año previo.

México Evalúa destaca que la principal razón detrás de esta disminución es el considerable recorte del 56.2% (76,400 millones de pesos) en el gasto de Pemex. Durante los primeros dos meses del año, el gasto programable de la petrolera se limitó a 59,700 millones de pesos, el nivel más bajo en términos reales desde 2007. Es la primera vez en los últimos 14 años que el gasto de Pemex en febrero se encuentra por debajo de los 100,000 millones de pesos, lo cual evidencia una estrategia de austeridad que impacta directamente en la capacidad de inversión y, por ende, en su desarrollo productivo.

El organismo señala que este recorte fue aún mayor de lo que se había previsto en el calendario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gasto programado inicialmente era de 87,500 millones de pesos, pero se redujo en aproximadamente 27,820 millones de pesos, un 32% menos de lo planeado. De haberse cumplido con el presupuesto original, el déficit público habría sido un 13% menor, y no el 37.5% reportado. Por lo tanto, México Evalúa estima que un 66% de la reducción del déficit en febrero se debe directamente al recorte en el gasto de Pemex.

La concentración del recorte presupuestario de Pemex en inversión física, con una disminución cercana al 80%, es particularmente preocupante. Esta situación afecta negativamente la capacidad productiva de la empresa y, a su vez, el potencial de crecimiento económico del país. El gasto en inversión física de Pemex alcanzó tan solo 21,000 millones de pesos, una reducción real del 78% (74,500 millones de pesos) en comparación con febrero del año anterior. Este es el nivel más bajo desde 2007. Como consecuencia, el gasto total del Gobierno en inversión física también experimentó una caída, alcanzando mínimos históricos, similares a los observados en 2008, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico a largo plazo.

En un contexto de bajos ingresos, la situación se vuelve aún más crítica. El país enfrenta un menor dinamismo económico y una caída en los ingresos petroleros, lo que pone en riesgo la capacidad de mantener el déficit en los niveles presupuestados. Durante el primer bimestre, los ingresos totales del Gobierno alcanzaron 1.4 billones de pesos, un aumento del 2% (28,000 millones de pesos) en comparación con el año anterior. Sin embargo, este crecimiento es el más bajo registrado en los últimos cuatro años.

Los ingresos petroleros sufrieron una caída del 9.1%, situándose en 136,400 millones de pesos, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. A pesar de esta caída, los impuestos registraron un aumento del 2.6%, lo que representa 25,900 millones de pesos y ayudó a compensar la disminución de 13,700 millones de pesos en los ingresos petroleros. A pesar de este avance, el incremento en la recaudación tributaria es el menor observado en los últimos cuatro años.

México Evalúa lamenta que los resultados de las finanzas públicas durante el primer bimestre muestren una continuidad en la estrategia de estabilización observada en 2025: recortar el gasto de inversión para controlar el déficit público, una medida que, aunque efectiva a corto plazo, podría tener consecuencias negativas a largo plazo en el desarrollo económico y la capacidad productiva del país.

La organización advierte que la dependencia del recorte en el gasto de inversión para controlar el déficit podría limitar el crecimiento económico y la capacidad de Pemex para cumplir con sus objetivos a futuro. El análisis subraya la necesidad de una estrategia fiscal más equilibrada que, si bien busque la estabilidad financiera, no comprometa la inversión en áreas clave para el desarrollo del país.





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