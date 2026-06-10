Récords en juego en el Mundial 2026

En vísperas del inicio del Mundial 2026, varios récords están en juego. El jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, Lionel Messi, está cerca de romper al menos tres récords.

En vísperas del inicio del Mundial 2026 , varios récords están en juego. El jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, Lionel Messi , está cerca de romper al menos tres récords .

Si consigue dos victorias, se transformará en el futbolista con más triunfos en esta competición con 18, pasándolo por uno al alemán Miroslav Klose (17). Además, Messi también puede convertirse en el máximo asistidor en la historia de la competencia, con ocho pases-gol y, si consigue tres más, le quitará el récord a Pelé, quien posee ese hito con diez asistencias.

El récord de goles en un Mundial también está en juego, con el alemán Kylian Mbappé persiguiendo el récord de Miroslav Klose con 16 goles, mientras que Messi tiene 13. El astero argentino también puede ser el primer jugador en ganar dos títulos de máximo goleador de un Mundial.

Además, el inglés Harry Kane y el colombiano James Rodríguez, máximo artilleros de las ediciones 2018 y 2014 respectivamente, están en carrera por ese hito. Cristiano Ronaldo, por caso, puede conseguir un récord negativo, ya que lleva siete derrotas en 22 partidos disputados en los Mundiales, y está a una de igualar a Hong Myung-Bo (Corea del Sur) y Antonio Carbajal (México) como los futbolistas con más caídas en Copas del Mundo.

El Estadio Azteca, que será la sede del partido inaugural de este Mundial entre México y Sudáfrica, albergará un encuentro del Mundial por 20° vez, un récord total, porque no hubo ningún otro estadio que haya sido de más duelos en la historia de las Copas del Mundo. Algunos de los principales récords en la historia de los Mundiales incluyen el máximo goleador en una sola edición, que es Just Fontaine (Francia), con 13 goles en 1958.

Jugadores con más hat-tricks, como Gabriel Batistuta (Argentina) y Gerd Müller (Alemania), con dos cada uno. El jugador con más victorias en la historia es Klose, con 17 triunfos. Jugadores con más empates en la historia, como Luka Modric (Croacia) y Steve Staunton (Irlanda), con 8 empates cada uno. Jugadores con más derrotas en la historia, como Antonio Carbajal (México) y Hong Myung-Bo (Corea del Sur), con ocho caídas cada uno.

Jugadores con más apariciones en la Copa del Mundo, como Antonio Carbajal (México), Gianluigi Buffon (Italia), Cristiano Ronaldo (Portugal), Andrés Guardado (México), Lothar Matthäus (Alemania), Messi (Argentina), Ochoa (México) y Rafa Márquez (México), con cinco cada uno. Jugador de mayor edad en disputar un partido de la Copa del Mundo, como El Hadary (Egipto), de 45 años, cinco meses y diez días, en Arabia Saudita 2 - Egipto 1 (25 de junio de 2018).

Jugador de mayor edad en marcar un gol en un partido de la Copa del Mundo, como Roger Milla (Camerún), con 42 años, un mes y ocho días, en Rusia 6 - Camerún 1 (28 de junio de 1994). Jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en un partido de la Copa del Mundo, como Tore Keller (Suecia), con 33 años, cinco meses y ocho días, en Suecia 8 - Cuba 0 (12 de junio de 1938).

Jugador más joven en jugar un partido de la Copa del Mundo, como Norman Whiteside (Irlanda del Norte), con 17 años, 1 mes y 10 días, en Yugoslavia 0 - Irlanda del Norte 0 (17 de junio de 1982). Jugador más joven en marcar un gol en un partido de la Copa del Mundo, como Pelé (Brasil), con 17 años, 7 meses y 27 días, en Brasil 1- Gales 0 (19 de junio de 1958).

Jugador más joven en marcar un hat-trick en un partido de la Copa del Mundo, como Edmund Conen (Alemania), de 19 años, 6 meses y 17 días, en Alemania 5 - Bélgica 2 (27 de mayo de 1934). Jugadores con más tarjetas rojas en la historia, como Zinédine Zidane (Francia) y Rigobert Song (Camerún), con dos cada uno





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