Récords de asistencia y venta de entradas en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ha batido récords de asistencia en sus primeros partidos, con estadios llenos y una alta demanda de entradas. A pesar de las críticas por los precios, la FIFA destaca la inclusividad y el éxito de ventas, con la posibilidad de reventa oficial como opción para los aficionados.

El Mundial de Fútbol 2026 ha comenzado con un ritmo vertiginoso. Con más de una cuarta parte de los 104 partidos ya disputados, las tribunas han lucido completas en la mayoría de los encuentros.

El SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos más imponentes del torneo con capacidad para 70.492 espectadores, ha colgado el cartel de lleno total en el debut de Estados Unidos. Incluso partidos considerados menos atractivos, como el enfrentamiento entre dos pequeñas naciones europeas, lograron vender 70.026 localidades. El estadio de Atlanta, con 68.239 butacas, registró una asistencia de 67.442 personas. Brasil vs Marruecos en el MetLife de Nueva Jersey fue uno de los partidos con mayor concurrencia.

La FIFA, ante las críticas globales sobre el costo de las entradas, implementó un sistema oficial de reventa en su sitio web, permitiendo a los poseedores vender sus boletos de forma legal, una práctica común en Estados Unidos. Los precios iniciales para la fase de grupos oscilaban entre 60 y 800 dólares, pero en partidos de alta demanda la reventa los eleva a cifras de hasta 10.000 dólares.

La organización asegura que casi todas las localidades están vendidas, y en la sección de última hora solo quedan boletos para encuentros de baja demanda. Para partidos como los de Argentina, Estados Unidos, México o Francia, no hay disponibilidad desde hace meses. La reventa oficial es la opción más viable para los aficionados que aún desean adquirir entradas. En el apartado Mercado de la página de la FIFA, los poseedores pueden vender sus boletos y los interesados comprarlos.

Además, existe la opción Hospitality, que ofrece paquetes VIP con precios desde 8.000 dólares por partido. El partido entre Países Bajos y Japón en Arlington, Texas, congregó a 69.285 espectadores. Una fuente de la FIFA indicó que, a pesar de las críticas, un tercio de las entradas se vendieron por menos de 300 dólares.

La asistencia total en los primeros 28 partidos alcanzó los 290.000 espectadores en un solo día, rompiendo el récord anterior de 277.070 establecido en el Mundial de Estados Unidos 1994. Gianni Infantino afirmó que el 16 de junio de 2026 pasará a la historia y agradeció a los aficionados por llenar de color el torneo, destacando que la Copa Mundial 2026 es la más inclusiva y demuestra el amor por el fútbol.

Uno de los factores del éxito en la venta de entradas es la capacidad de los estadios. La mayoría de ellos están diseñados para fútbol americano, con aforos entre 60.000 y 80.000 butacas. Solo los estadios de Guadalajara y Toronto tienen capacidad inferior a 50.000. El Estadio Azteca de Ciudad de México tuvo lleno total en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, al igual que el debut de Colombia ante Uzbekistán.

El MetLife de Nueva Jersey, sede de la final el 19 de julio, también registró llenos. En Dallas, 70.389 aficionados vieron el partido del Grupo L entre Inglaterra y Croacia. El promedio de asistencia por partido es de 65.483 hinchas. Se estima que al finalizar la fase de grupos, el torneo superará los 3.5 millones de espectadores acumulados, récord establecido en 1994.

Argentina, por ejemplo, promedia 70.000 entradas vendidas por partido. En su debut en Kansas City hubo 69.000 espectadores, y se espera que en sus siguientes encuentros ante Austria y Jordania, el estadio de Dallas (70.649 butacas) esté completo.

Además, la FIFA presume que los Fan Fest, espacios con pantallas gigantes para ver los partidos sin entrada, han recibido a casi dos millones de personas durante la primera fecha. Así, el Mundial 2026 se perfila como el de mayor asistencia de la historia





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