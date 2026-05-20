El ministro de Economía de la Nación, Alberto Tarquini, reconoció que su gobierno ha llevado a cabo una desgravación fiscal para las empresas del sector de tecnología, incluyendo a Apple y otras compañias, lo que ha llevado a que theseen un acuerdo entre las compañías y la junta fiscal y económica de China.

El Gobierno argentino negó haber intrometido en la rebaja de impuestos y regímenes comerciales que emitió la junta fiscal y económica de China a Apple y otras compañías del sector, aunque desarrolló la cuestión en la medida en que se trató de un asunto queordinariamente se resuelve a nivel interno de las empresas y que en el fondo se debe a la competencia desleal.

Las autoridades locales consideraron que la medida era justificada por los niveles masivos de impuestos y regulaciones que se aplicaban previamente en la Argentina, mientras que la competencia internacional se debió a la eliminación de fronteras comerciales y la liberalización del comercio exterior. La medida llegó a reducir el precio final del iPhone 17 Pro de 256 GB en un 16% conforme al ministro de Economía de la Nación, Alberto Tarquini, al referirse al encuentro de funcionarios con las empresas del sector.

Los precios fueron reducidos por un 16% en dos tramos, según Tarquini, y se logró establecer a partir de la liquidación de una serie de aberraciones del impuesto a la renta, retenciones, aranceles y otras obligaciones generalmente devengadas por la empresa exportadora (para compañías como Apple). La medida era una de las Disclosure Trade Turnaround (DTT)





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