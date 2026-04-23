Reconocimiento a la Fundación de la Familia Policial, Reforma Política en Debate y Reclamos por Seguridad

La Legislatura de Buenos Aires declara de Interés Social a la Fundación de la Familia Policial. El gobierno de Milei impulsa una reforma política que enfrenta obstáculos en el Senado. Se exige la aplicación de la Ley Antimafia en Chubut tras un doble homicidio. Dante Gebel evalúa su candidatura presidencial para 2027. Funcionarios de Neuquén buscan apoyo para reformas en el Congreso.

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires ha reconocido el valor social de la Fundación de la Familia Policial, una organización dedicada a apoyar a las fuerzas de seguridad y sus familias.

Esta fundación ofrece asistencia integral, incluyendo subsidios, asesoramiento legal y contable, becas educativas y apoyo en situaciones familiares complejas. La distinción fue recibida por la presidenta de la fundación, Genoveva Ferrero, junto con otros miembros destacados como Pedro Potocar, José Luis Giusti y Agustina Olivero. El acto contó con la presencia de importantes figuras del ámbito judicial y político de la ciudad, incluyendo jueces, fiscales, ministros y legisladores.

Paralelamente, el gobierno de Javier Milei busca retomar la iniciativa política tras controversias recientes, proponiendo una reforma política al Congreso. Sin embargo, la aprobación de esta reforma, especialmente la eliminación de las elecciones primarias (PASO), enfrenta resistencia en el Senado, donde se requieren 37 votos para su aprobación. Ante esta dificultad, se exploran alternativas para asegurar una reforma electoral viable.

En la provincia de Chubut, el legislador Ignacio Torres ha solicitado la aplicación inmediata de la Ley Nacional “Antimafia” tras el doble homicidio en Comodoro Rivadavia, donde una de las víctimas era un testigo clave en un caso que involucra a las familias Vera y Nieves, conocidas por su historial criminal. Torres enfatizó la necesidad de condenas ejemplares para los responsables.

Por otro lado, Dante Gebel, un empresario y pastor evangélico radicado en Estados Unidos, está explorando la posibilidad de presentarse como candidato presidencial en 2027. Gebel se encuentra en Buenos Aires reuniéndose con diversos actores políticos y empresariales para evaluar la viabilidad de su candidatura, aunque su familia se muestra reacia a la idea.

Finalmente, funcionarios de Neuquén se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, para discutir los desafíos de la provincia y el apoyo al Congreso en la implementación de reformas necesarias para el crecimiento del país. La senadora Nadia Márquez destacó la importancia de un Estado que fomente la producción y el trabajo





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