Reconfiguración política en Argentina: Bullrich gana influencia y el oficialismo redefine su estrategia electoral hacia 2027

El Gobierno argentino enfrenta una reconfiguración interna tras la crisis del jefe de Gabinete. Patricia Bullrich fortalece su posición como posible candidata a vicepresidenta, mientras se Reevalúan alianzas y se diluye el plan inicial de Karina Milei. La senadora demuestra autonomía y proyecta su capital político más allá de 2025.

En la Casa Rosada se reconoce que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ha incrementado su poder de negociación de cara a las elecciones de 2027.

La crisis generada en torno al jefe de Gabinete ha debilitado los planes internos del oficialismo y ha obligado a recalcular las alianzas con el PRO y los gobernadores. En este contexto, el Gobierno redefine su estrategia electoral tras el caso Adorni, y Patricia Bullrich gana terreno como posible candidata a la vicepresidencia.

La situación interna refleja un cambio significativo: la senadora pasó de ser una figura incómoda para el karinismo a convertirse en una dirigente clave cuyo apoyo es indispensable para mantener las reformas en el Congreso. Bullrich ha acumulado autonomía, Volumen público y capacidad para condicionar la agenda parlamentaria, especialmente después de sus diferencias con el Gobierno por el caso Adorni y por el pliego de María Verónica Michelli.

La idea inicial de Karina Milei era impulsar a la senadora neuquina Nadia Márquez como compañera de fórmula para 2027, pero ese plan perdió fuerza. Ahora, en Balcarce 50 admiten que Bullrich vuelve a aparecer como una opción bien vista por algunos sectores para acompañar a Milei en la boleta nacional.

Hasta hace pocos días, el entorno de Karina insistía en que Bullrich debía competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ordenar su rol y descartar aspiraciones nacionales; esa idea ahora pierde fuerza y se contempla incluso reabrir negociaciones con el PRO en la Ciudad, alternativa resistida por el armado karinista. Si Bullrich integrara la fórmula presidencial y dejara su banca, la legisladora porteña asumiría como senadora suplente.

Aunque se remarca que Ramírez es la principal armadora de Karina en la Ciudad, en distintos sectores del oficialismo consideran que no tiene aún suficiente conocimiento público para encabezar la pelea por la Jefatura de Gobierno. Paralelamente, hay funcionarios que impulsan el nombre de Martín Menem como eventual vicepresidente, aunque incluso quienes lo mencionan admiten que el plan para el presidente de la Cámara de Diputados es a largo plazo: la apuesta de Karina sería que Menem sea el sucesor de Milei, por lo que exponerlo ahora en una fórmula no sería conveniente.

Bullrich también se posiciona como posible candidata presidencial si Milei no compite por la reelección: si no es él, estará ella. Sus últimos movimientos buscan mantenerla dentro del oficialismo pero despegarla de los costos más altos de la gestión, protegiendo su capital político hacia 2027. En medio de la crisis por Adorni, Milei se mostrará con Karina y Caputo en el acto por el Día de la Bandera.

Bullrich tomó distancia de Adorni tras sus explicaciones patrimoniales, hablando de una omisión ética, y también marcó una diferencia en la votación del pliego de Michelli. En la Casa Rosada interpretaron ese gesto como un acto de autonomía que incomodó a Karina Milei y como una señal de que la senadora no está dispuesta a quedar asociada a decisiones que puedan erosionar su proyección.

Finalmente, el Gobierno reconoce que atraviesa un momento de debilidad frente a aliados y gobernadores. Las explicaciones del jefe de Gabinete, la falta de respaldo público del Gabinete y el silencio de gran parte de la estructura digital libertaria complicaron la defensa política del ministro coordinador y dejaron a la Casa Rosada con menos margen para imponer condiciones en las negociaciones electorales.

El Ejecutivo asegura que el jefe de Gabinete volverá a mostrarse públicamente con el Presidente este sábado en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera; la foto será leída como una nueva señal de respaldo institucional, aunque en Balcarce 50 admiten dudas internas sobre la conveniencia de exponerlo después de semanas de desgaste. Adicionalmente, el oficialismo prepara una contraofensiva para el informe de gestión que Adorni debe presentar el 2 de julio en el Senado





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