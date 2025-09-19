Recoleta se transforma: OH! Buenos Aires, un shopping bioclimático con entretenimiento y marcas internacionales

El barrio de Recoleta se prepara para un cambio radical con la construcción del shopping OH! Buenos Aires, un centro comercial bioclimático que apuesta por el entretenimiento, la innovación y la llegada de marcas internacionales. Con diseño sustentable, toboganes gigantes, una jungla y la vuelta de Sacoa, este proyecto promete revolucionar la experiencia de compra y ocio.

El barrio de Recoleta , en Buenos Aires, se encuentra en plena transformación comercial. La construcción del nuevo shopping OH! Buenos Aires avanza a paso firme, atrayendo a importantes marcas y prometiendo una fuerte apuesta por el entretenimiento. En respuesta a este desarrollo, la competencia también se mueve, con Urban Mall renovando sus espacios y enfocándose en el deporte y el entretenimiento.

Esta competencia dinámica promete revitalizar la zona, ofreciendo a los residentes y visitantes una amplia gama de opciones de compra y ocio. \El innovador shopping bioclimático OH! Buenos Aires, que se levanta sobre el terreno del antiguo Buenos Aires Design, se perfila como un proyecto revolucionario. El diseño del centro comercial está concebido para aprovechar al máximo los recursos naturales y minimizar el impacto ambiental. Con 4 patios centrales de 100 metros cuadrados en todos los niveles, el shopping estará inundado de luz natural y contará con ventilación cruzada, prescindiendo del aire acondicionado tradicional. El arquitecto Fernando Brocca, responsable de la arquitectura comercial, ha revelado detalles emocionantes. El shopping, que ocupará 35.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y una terraza, ofrecerá entre 110 y 115 locales comerciales. La gastronomía tendrá un papel importante, con 30 marcas y Sacoa, la empresa de entretenimiento, que ofrecerá espacios para adultos y adolescentes, así como áreas dedicadas a los niños. Además, habrá toboganes gigantes gratuitos, una fuente de aguas danzantes que ofrecerá espectáculos nocturnos y se transformará en La Fontana di Recoleta durante el día, y un patio con una jungla, ofreciendo una experiencia inmersiva en un entorno natural. El proyecto, que ha requerido tiempo, promete ser un referente en la industria, atrayendo a una amplia gama de visitantes, desde jóvenes hasta adultos mayores. Con ocho entradas, el shopping ofrecerá fácil acceso desde diferentes puntos clave del barrio, incluyendo la avenida Pueyrredón, Libertador, Azcuénaga, Junín y el Centro Cultural Recoleta. \El regreso de Sacoa a la Ciudad de Buenos Aires es otro punto destacado del proyecto. Sacoa ofrecerá una terraza de juegos para adultos de 500 metros cuadrados y un espacio subterráneo de 350 metros cuadrados para niños pequeños. Además, el shopping contará con 20 juegos vintage gratuitos, que los visitantes podrán disfrutar tras realizar compras en los locales. Para el entretenimiento familiar, se proyecta la proyección de películas mudas de Charles Chaplin, para que abuelos y nietos compartan una experiencia especial. Fernando Brocca también mencionó la incorporación de los salones de Jano’s y del gimnasio SmartFit, pero hay muchos locales aún reservados a referéndum, buscando la mejor ubicación para cada marca y para la experiencia del cliente. En cuanto a la gastronomía, se han confirmado propuestas de renombre como Le Pain Quotidien, Tea Connection, Lucciano’s, La Panera Rosa, Vasalissa Chocolatier, Starbucks, Brioche Dorée, Möoi, Beer Coffee, Açaí Brasil y Cumbres Chocolates. En el sector de tiendas, se destacan marcas como La Martina, Kosiuko, Volta, Rouge, Perramus, Samsonite, Lidherma, Optica Visión, Ramos Generales y Marriage Home. El shopping también ha asegurado la presencia de marcas internacionales de primer nivel. Farmatodo, superando a la competencia, será la cadena de farmacias elegida. Además, se confirma la llegada de Hunter, la famosa marca de botas de lluvia y pilotos, y Vilebrequin, la marca francesa de trajes de baño de lujo, que busca consolidar su presencia en el mercado local. El proyecto promete un nuevo hito en el desarrollo comercial de Recoleta, y se espera que la inauguración atraiga a una gran cantidad de visitantes, revitalizando la economía local y ofreciendo nuevas opciones de ocio y entretenimiento





