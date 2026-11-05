Reclusión de Oscar González: Cajita Feliz de McDonald's desató su captura en Córdoba

La evidencia en una foto de una comida de McDonald's confirmó que Oscar González incumplió su arresto domiciliario en Córdoba, llevándolo a prisión tras fallar en la audiencia de libertad condicional.

La justicia de Córdoba ordenó la reclusión inmediata de Oscar González tras descubrir que incumplió su arresto domiciliario. El hecho ocurrió cuando el tribunal intentó notificarlo para una audiencia clave sobre su posible libertad condicional, pero no lograron dar con él.

La prueba clave: La Cajita Feliz de McDonald's

La investigación llevó al fiscal federal Maximiliano Hairabedian a revisar el estado actual del expediente del condenado. Fue al revisar este estado que se encontró con una nueva entrada comprometedora que cambió el rumbo del caso. Las imágenes publicadas en redes sociales mostraban a González junto a comida rápida, lo que contradecía su afirmación de estar en casa.

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En las fotografías, se veían claramente dos vasos con gaseosa, hamburguesas, papas fritas y sobres con mayonesa. Además, aparecía la bandeja completa y hasta una "Cajita Feliz" de McDonald's. Este detalle visual resultó ser la pieza final para probar que el estafador no respetaba las normas de su residencia obligatoria.

El contexto de los juguetes de Bob Esponja

González afirmó que la foto le había sido enviada por su hijo para mostrarle lo que estaba haciendo ese día. Sin embargo, la imagen contenía un detalle temporal específico que desmintió su versión. En el material se podían identificar los juguetes de la colección de Bob Esponja.

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La empresa McDonald's había anunciado oficialmente el lanzamiento de esta colección de juguetes el 6 de octubre. Asimismo, confirmó que la entrega física de la colección comenzaría a partir del jueves 15. Este dato temporal situó la fotografía en una fecha reciente, descartando que pudiera ser una imagen antigua o sacada de contexto.

El fallido intento de evasión judicial

La defensa pública oficial solicitó la libertad condicional para González, pero el tribunal rechazó la petición debido a su conducta reciente. Justamente en la audiencia en la que el tribunal analizaría la libertad condicional, no encontraron al acusado. Este hecho fue interpretado como una falta de cooperación y una conducta negativa.

La DCAEP (Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal) tuvo que hacer un esfuerzo adicional para localizarlo. El momento en que lograron dar con a él fue cuando volvía caminando de la escuela de su hijo. El hombre intentó justificar su ausencia argumentando que había ido a buscarlo y a llevarle la merienda.

La contradicción y la sentencia final

González explicó que no había notificado al tribunal sobre su salida porque consideraba que eran solo unos "pocos minutos" de demora. Sin embargo, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian señaló una contradicción palmaria en los dichos del condenado. El fiscal consideró que la inconsistencia en el relato le restaba toda credibilidad a su versión.

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El defensor planteó que la persona en la foto se confundió al responder, pensando que le preguntaban por un "recuerdo" debido a que compartió varios recuerdos de la colección de juguetes ese día. A pesar de esta explicación, el tribunal determinó que el dicho era mendaz. Sumado a los anteriores incumplimientos del régimen domiciliario, el beneficio de la domiciliaria fue revocado. Como consecuencia, Oscar González será trasladado a la cárcel para terminar de cumplir el resto de su pena por las reiteradas faltas a las reglas establecidas.