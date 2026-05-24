Recibimiento monumental para River en Córdoba: la ciudad está revolucionada por la final del Torneo Apertura

Una multitud de hinchas de River se congregó en Córdoba para recibir al plantel del Millonario en la final del Torneo Apertura. La emoción se apoderó de la ciudad, con banderas, fuegos artificiales y un ambiente festivo.

La ciudad de Córdoba se encuentra revolucionada por la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Una multitud de hinchas de River , con banderas y fuegos artificiales, esperó en la puerta del hotel donde se hospedaba el plantel del Millonario .

La expectativa era palpable, y la multitud se aglomeraba en las calles, creando un ambiente festivo y vibrante. Los hinchas, con un fervor inquebrantable, cantaban y saltaban, mientras que en la vereda opuesta, donde se encontraban los vendedores ambulantes, se ofrecían camisetas, gorros, pósters y bebidas. La emoción era palpable, y los fanáticos se amontonaban contra las vallas, esperando ansiosamente la llegada de sus ídolos.

A las 20:30, el plantel del Millonario ingresó al hotel, y la multitud se desató en un éxtasis absoluto. Los jugadores, encabezados por el entrenador Marcelo Gallardo, se acercaron al público, y los hinchas se emocionaron al verlos. El propio Coudet, Franco Armani, Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, se acercaron al público para saludar y firmar autógrafos.

La multitud se regocijaba con la llegada de sus héroes, y la noche cordobesa se llenó de alegría y emoción. Un dato curioso fue que Montiel firmó la moto de uno de los policías que estaba custodiando el lugar. La noche se llenó de banderas, fuegos artificiales y bengalas de humo, que rápidamente se disipó por el viento de la fría noche cordobesa





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