Receta de galletas keto sin azúcar: preparación paso a paso y tendencias gastronómicas y económicas

Descubre cómo preparar galletas keto bajas en calorías con harinas alternativas y chocolate sin azúcar. Incluye información sobre el dólar blue y el nuevo menú italiano del chef Pietro Sorba en Buenos Aires.

La cocina saludable y las recetas keto han ganado una popularidad significativa entre quienes buscan opciones dulces pero bajas en calorías y sin azúcar, ideales para cualquier momento del día, especialmente en días lluviosos.

Estas galletas, que conservan una textura y sabor intenso mediante el uso de harinas alternativas y endulzantes naturales, representan una excelente alternativa dentro de la repostería doméstica. La preparación comienza precalentando el horno a 180 °C para garantizar una cocción uniforme. Mientras tanto, se prepara el molde forrándolo con doble capa antiadherente, lo que evita que la masa se adhiera y favorece una cocción pareja, facilitando luego el desmolde.

En un bol se mezclan los ingredientes secos: harina de almendra, coco rallado, endulzante, polvo de hornear y una pizca de sal. Posteriormente se incorporan los ingredientes húmedos: huevo, mantequilla derretida y esencia de vainilla, integrándose todo hasta obtener una masa homogénea. Se añaden quarter taza de chips de chocolate sin azúcar o trozos de chocolate al 85% de cacao, distribuyéndose uniformemente para equilibrar sabores y texturas en cada galleta.

Con la masa lista, se forman pequeñas bolitas que se colocan en la fuente preparada. Se hornean durante 10 a 12 minutos; el punto justo se reconoce cuando los bordes se doran ligeramente mientras el interior permanece suave. Al retirarlas del horno se dejan enfriar unos minutos antes de servir. Paralelamente, en el ámbito económico, se observa atención al valor del dólar blue, oficial y los dólares financieros CCL y MEP, datos relevantes para la semana en los mercados.

En el sector gastronómico, el chef Pietro Sorba ha lanzado un nuevo menú de comida italiana en Buenos Aires a un precio único, destacando la oferta culinaria de la ciudad. Estos temas, desde recetas saludables hasta información financiera y gastronómica, conforman un panorama diverso de intereses actuales





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