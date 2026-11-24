El mercado evalúa si la economía argentina confirma dos caídas consecutivas en el PBI. El EMAE de septiembre es clave para definir la recesión técnica en el tercer trimestre.

El estimador mensual de actividad económica para septiembre constituye el último eslabón necesario para completar el balance del tercer trimestre de 2026 en Argentina. Este indicador permitirá determinar si la economía nacional acumuló dos períodos consecutivos de caída, una condición que se conoce técnicamente como recesión. Las estimaciones privadas anticipan una leve recuperación mensual, aunque insuficiente para compensar los retrocesos significativos registrados en julio y agosto, lo que mantiene la incertidumbre sobre la trayectoria del Producto Bruto Interno.

Definición de recesión y diagnóstico del Cicec

La definición de recesión técnica en Argentina se establece cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, según las mediciones desestacionalizadas del PIB. Este criterio permite identificar rápidamente una fase contractiva del ciclo económico, aunque no constituye la única metodología disponible para determinar si un país atraviesa una recesión. En Estados Unidos, el National Bureau of Economic Research utiliza un análisis más amplio que evalúa distintos indicadores como empleo, ingresos y consumo industrial. Por su parte, el economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán, sostiene que el diagnóstico se basa en el Índice de Actividad Cicec. Este indicador, elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico, depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe y reúne diversas variables para identificar las fases de expansión y contracción.

Also read Cotización del dólar blue y variantes en Córdoba y Argentina

Proyecciones privadas y variaciones trimestrales

Las consultoras privadas coinciden en que septiembre habría mostrado una mejora respecto de agosto, pero difieren en la magnitud de la recuperación y en el resultado acumulado del trimestre. Para evitar que el promedio del tercer trimestre quedara por debajo del registrado entre abril y junio, se requería una variación muy superior a los movimientos observados durante 2026. La empresa Orlando J. Ferreres & Asociados proyectó un avance mensual del 0,1% en septiembre y una baja interanual del 0,8%. Su estimación para el tercer trimestre anticipó un resultado que mantiene la tendencia negativa acumulada. En los primeros ocho meses del año, el indicador acumuló un crecimiento del 1,2% frente al mismo período de 2025, pero el comportamiento de los meses anteriores dificulta revertir el resultado trimestral.

Advertisement

Desempeño sectorial y expectativas de mercado

El análisis de Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, destaca que para igualar el promedio del trimestre anterior, septiembre debería haber registrado una variación específica que el analista considera altamente improbable. El deterioro de la industria, la construcción y el comercio impactó negativamente sobre la dinámica del consumo y la generación de puestos de trabajo. Aunque el avance de determinadas ramas vinculadas con la producción agropecuaria y otros sectores primarios aportó, no alcanzó para compensar el retroceso de actividades con mayor participación en el empleo y el mercado interno. Esta debilidad sectorial explica por qué el mercado recortó sus proyecciones iniciales, que anticipaban los mejores 18 meses para la economía, situándose ahora por debajo del crecimiento del 5% contemplado en el Presupuesto 2026.

Posiciones oficiales y próximos pasos del INDEC

El titular del Palacio de Hacienda, Carlos Caputo, anticipa una recuperación y atribuyó parte de las dificultades a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política vinculada con un eventual regreso del kirchnerismo. Sin embargo, sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse desde agosto y proyectó que esa tendencia continuará durante los últimos meses del año. El funcionario afirmó que espera un fin de año con continuidad en la tendencia actual. La publicación del dato por parte del INDEC será determinante para conocer cómo terminó el tercer trimestre y si se confirmó una segunda caída consecutiva de la actividad. La evolución de los últimos meses del año será fundamental para establecer si la economía logra revertir esa tendencia y recuperar el crecimiento sostenido.