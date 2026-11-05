Recaudación Argentina: Crecimiento Nominal 33% con Caída Real del IVA

La recaudación nacional creció 33,7% nominal en octubre pero solo 0,7% real. El IVA acumula doce meses de bajas mientras Ganancias y retenciones sostienen los ingresos fiscales del Gobierno Milei.

La administración del presidente Javier Milei enfrentó una semana donde la recaudación nacional mostró un crecimiento nominal del 33,7% interanual, alcanzando los $21,6 billones, pero con una mejora real modesta de apenas 0,7% tras ajustar por inflación. Este dato general oculta una estructura tributaria heterogénea donde el principal motor de ingresos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), registró su duodécimo mes consecutivo de caída real.

Debilitamiento del IVA y Consumo Interno

El IVA neto de devoluciones cayó un 8,2% en términos reales durante el mes de octubre, acumulando una tendencia negativa sostenida. De acuerdo con el análisis de la firma IARAF, este componente, vital para la estructura fiscal, recaudó $7,03 billones, lo que representa un aumento nominal del 21,8% insuficiente para cubrir la inflación.

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La desglose revela que el IVA impositivo, vinculado a las operaciones del mercado interno, disminuyó un 1,7% real, mientras que el componente aduanero se desplomó un 28,3%. En el acumulado de enero a octubre, la baja real del IVA se situó en un 6,7%, señalando límites claros a la recuperación del consumo interno.

Sostenimiento a través de Ganancias y Calendario Fiscal

Los ingresos por el Impuesto a las Ganancias aportaron $5,08 billones, un incremento del 55,1% nominal y 16,9% real. La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARFA) atribuye este salto a mayores anticipos de sociedades y personas humanas correspondientes al período fiscal 2025 y 2026.

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Este crecimiento no necesariamente indica un aumento en los ingresos reales de los contribuyentes, sino que responde a factores de calendario. El pago del saldo de declaraciones juradas de personas humanas, originalmente vencido en junio de 2025, se trasladó a julio de 2026, y la presentación del período 2025 se prorrogó hasta noviembre.

Salto Nominal en Derechos de Exportación

Los derechos de exportación registraron el mayor aumento porcentual, generando ingresos por $870.052 millones, un 238,4% superior al de octubre de 2025 nominalmente. IARAF calcula una suba real cercana al 155%, impulsada por mejores precios de granos e hidrocarburos y una base de comparación particularmente baja en 2025.

La transformación del comercio exterior argentino es evidente. Entre enero y agosto, las exportaciones de Combustibles y Energía crecieron un 48,9% interanual, con el petróleo crudo aportando u$s 2.341 millones adicionales. Sin embargo, parte del salto tributario responde a adelantos de pagos realizados en meses anteriores, vinculados a rebajas transitorias de alícuotas.

Análisis de la Heterogeneidad Tributaria Actual

La recaudación nacional muestra luces y sombras simultáneas. Si bien los ingresos totales mejoraron, la dependencia de factores de calendario y variaciones estacionales en las exportaciones contrasta con la debilidad persistente del consumo interno representado por el IVA.

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Este escenario sugiere que la recuperación fiscal no está siendo impulsada por una expansión orgánica del mercado interno, sino por ajustes administrativos y coyunturas externas. El gobierno debe navegar esta realidad mientras busca sostener los ingresos sin comprometer la recuperación económica a largo plazo.