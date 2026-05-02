Recapturado 'El loco' Cárdenas en Trelew tras allanamientos

Darío Fernando Cárdenas, alias 'El loco', fue recapturado en Trelew, Chubut, después de fugarse durante una consulta psicológica. La recaptura se produjo tras allanamientos relacionados con una investigación por robos agravados y revela una planificación previa de la fuga con ayuda de terceros.

La recaptura de Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El loco”, tuvo lugar este sábado en la ciudad de Trelew , provincia de Chubut , tras una serie de allanamientos coordinados.

La confirmación oficial llegó a través del ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, poniendo fin a una búsqueda que se intensificó desde su fuga el 15 de marzo. La audaz evasión de Cárdenas se produjo durante una cita con su psicóloga en una clínica ubicada en la calle Belgrano, en pleno centro de Trelew.

Aprovechando la normativa que protege la privacidad del paciente durante las sesiones terapéuticas, y la consiguiente restricción para que los guardias ingresen al consultorio, Cárdenas aprovechó la oportunidad para escapar. Se constató que el acusado corrió hacia una ventana, saltó desde el primer piso y se subió a una motocicleta que lo esperaba con el motor en marcha, facilitando su huida inmediata.

La planificación de la fuga, según las investigaciones, fue meticulosa y contó con la colaboración de terceros, lo que ha generado preocupación en las autoridades sobre la existencia de una red de apoyo criminal. La División Policial de Investigaciones de Trelew, en el marco de una investigación por una serie de robos agravados, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos que resultaron cruciales para la recaptura de Cárdenas.

Según declaraciones del ministro Iturrioz durante una conferencia de prensa, la policía estaba rastreando a una banda dedicada a la comisión de robos y se tenía información de que Cárdenas podría estar vinculado a este grupo. El operativo, ejecutado con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), permitió la detención inmediata de Cárdenas en uno de los domicilios allanados, ubicado en la intersección de la calle Mamel y Pasaje Garibaldi, en el barrio Menfa.

Las investigaciones revelaron que Cárdenas se encontraba visitando a su novia, Karen Campuzano, quien también tiene un pasado judicial, habiendo sido condenada a tres años de prisión en 2018 por el asesinato de Rosa Acuña. La recaptura de Cárdenas ha sido recibida con gran satisfacción, especialmente por la familia de la víctima del homicidio por el cual fue condenado.

Las autoridades han confirmado que Cárdenas permaneció en Trelew durante todo el tiempo que estuvo prófugo, posiblemente alojándose en un alojamiento transitorio en Playa Unión durante algunos días. Las investigaciones también revelaron que Cárdenas y sus colaboradores intentaban reparar un vehículo para intentar salir de la provincia, pero no lograron concretar su plan. El ministro Iturrioz enfatizó que la fuga fue un acto premeditado y planificado, con recursos logísticos y financieros significativos.

Esta situación ha generado una alerta sobre la posible existencia de individuos que, sin tener una fuente de ingresos lícita, están acumulando riqueza de manera sospechosa. Cárdenas fue declarado culpable del asesinato de Alexis Sena, ocurrido el 18 de agosto de 2021. El juicio demostró que Cárdenas actuó con determinación para matar, presentándose en la casa de Sena en el barrio Malvinas Argentinas y disparándole en la cabeza tras una breve discusión.

El ataque fue letal e inmediato, sin darle a Sena la oportunidad de defenderse. Por este crimen, Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión efectiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una sentencia dictada en marzo de 2024 por un jurado popular. La recaptura de Cárdenas representa un importante golpe contra la criminalidad en la provincia de Chubut y un alivio para la comunidad, especialmente para los familiares de la víctima





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