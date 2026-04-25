Rebelión Libertaria en el Parlasur por Venezuela: La Cancillería en la Mira

Diputados de La Libertad Avanza se enfrentan a la Cancillería argentina por la presión para rechazar la reincorporación de Venezuela al Mercosur, revelando tensiones internas y cuestionando la estrategia diplomática del gobierno.

Una fuerte disidencia se ha manifestado dentro de la delegación argentina en el Parlasur, protagonizada por los diputados libertarios Fabricio Cascino, Patricio Villegas, Jorge Cayetano Santilli y Julio Gutiérrez.

Estos legisladores se han opuesto a las directivas del ministro Pablo Quirno y del director del Mercosur en la Cancillería, Rubén Ruffi, quienes buscan que los representantes argentinos en el parlamento regional voten en contra de la reincorporación de Venezuela al bloque. La tensión surge en un contexto donde la Cancillería, bajo la influencia de Ruffi –descrito por algunos como 'El Talibán' por su rigidez ideológica–, está implementando una estrategia para bloquear el retorno de Venezuela, a pesar de las señales de normalización en las relaciones con otros países del Mercosur.

Ruffi, cercano a la figura de Karina, ha mantenido reuniones tanto virtuales como presenciales para presionar a los diputados, pero estos últimos se han mantenido firmes en su postura, denunciando la falta de apoyo logístico y la imposición de órdenes sin justificación. La controversia se agudiza a pocos días de la sesión del Parlasur en Montevideo, donde se podría debatir el regreso de la delegación venezolana.

El presidente pro témpore del cuerpo, Rodrigo Gamarra de Paraguay, ya ha expresado su apoyo al retorno de Venezuela, tras reunirse con diplomáticos venezolanos en Panamá. La Asamblea Nacional de Venezuela ha formalizado su delegación parlamentaria para el período 2026-2031, lo que se interpreta como un gesto claro de su intención de retomar su participación activa en el Mercosur.

Mientras tanto, otros países miembros como Brasil y Uruguay, a través de figuras como Geraldo Alckmin y Gabriel Fuks, han mostrado una actitud más abierta a reconsiderar la suspensión de Venezuela, incluso impulsando iniciativas para establecer canales de diálogo con el gobierno de Delcy Rodríguez. La preocupación de la Cancillería argentina, según fuentes diplomáticas, no se limita a cuestiones democráticas, sino que también incluye una competencia en materia energética, dada la importancia de las reservas petroleras de PDVSA y su posible impacto en el desarrollo de recursos como Vaca Muerta en Argentina.

La situación se complica aún más con los recortes de viáticos a los legisladores, lo que podría poner en riesgo el funcionamiento del Parlasur. La resistencia de los diputados libertarios se basa en argumentos que cuestionan la postura de la Cancillería, señalando que Venezuela ya había establecido acuerdos con la administración Trump en Estados Unidos, un aliado clave de Argentina. Consideran que la posición de la Cancillería es contradictoria y que obstaculiza la normalización de las relaciones en la región.

Si bien algunos analistas sugieren que la oposición de Cascino, Villegas, Santilli y Gutiérrez podría ser parte de una estrategia del kirchnerismo para obtener los votos necesarios, los propios kirchneristas niegan esta acusación. El debate en el Parlasur involucra a 118 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con requisitos de quórum y aprobación que hacen predecible una votación compleja.

La situación pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la delegación argentina y las diferentes visiones sobre el futuro de las relaciones con Venezuela, en un contexto regional marcado por cambios políticos y económicos. La estrategia de Ruffi, percibida como inflexible y dogmática, ha generado un clima de confrontación y dificulta la búsqueda de consensos en torno a la reincorporación de Venezuela al Mercosur.

La posible normalización de las relaciones con Venezuela se ve como una oportunidad para 'oxigenar' la transición venezolana y abrir espacios de diálogo regional, pero la resistencia de la Cancillería y las tensiones internas en el Parlasur complican este proceso





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