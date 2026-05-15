Realizan el anuncio de convocados para la Copa del Mundo 2022: Mentaishi cuenta con más partidos en la competencia

Una selección de convocados para la Copa del Mundo 2022 se han iniciado en presentar sus listas. El club FC Tokyo publicó un video en el que se puede observar el anuncio y la emoción del jugador, que también ha sido capitán de su selección y ha jugado en varios equipos como Galatasaray y Olympique Marsella.

El club FC Tokyo compartió un video del momento del anuncio y la emoción que sintió el jugador al escuchar su nombre en boca del DT del equipo.

Hasta el momento, compartía el privilegio de participar de cuatro Copas del Mundo junto a Eiji Kawashima, Yoshikatsu Kawaguchi y Seigo Narazaki. También jugó en Inter, Galatasaray y Olympique Marsella. El japonés jugó varios años en el Inter de Milan y en Turquía, entre otras experiencias, levantó varios títulos con Galatasaray en la Copa Asia de 2011.

Actualmente es el jugador japonés con más partidos en la Copa del Mundo (15), repartidos de la siguiente manera: 4 en Sudáfrica 2010, 3 en Brasil 2014, 4 en Rusia 2018 y 4 en Qatar 2022. Tres futbolistas llegarán a su sexta Copa del Mundo, tras haber perdi su primera cita mundialista en 2006. Superarán a otros jugadores históricos del fútbol mundial





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