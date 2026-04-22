Real Madrid triunfa ante Alavés en un clima de tensión y silbidos en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid derrotó al Alavés 2-1 pero la falta de celebración de sus figuras y los constantes abucheos de la afición marcaron una jornada tensa en la lucha por La Liga. En otro duelo, Mallorca y Valencia igualaron en un choque directo por no descender.

El Real Madrid logró una victoria agridulce al imponerse por 2-1 frente al Deportivo Alavés en el emblemático estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la jornada 33 de La Liga española. A pesar de sumar tres puntos fundamentales que lo mantienen como el escolta más cercano del Barcelona, situándose a seis unidades de distancia, el clima en el coliseo blanco estuvo lejos de ser festivo.

Durante el encuentro, el equipo dirigido por el cuerpo técnico merengue mostró una imagen de desapego emocional con su propia grada, donde la ausencia de celebraciones efusivas y la presencia constante de silbidos marcaron el ritmo de la tarde. El juvenil argentino Franco Mastantuono sumó minutos en la segunda parte, mientras que por el bando visitante destacaron las actuaciones de Nicolás Tenaglia y Lucas Boyé, quienes luchan por evitar el descenso a Segunda División. El marcador se inauguró a los 30 minutos cuando Kylian Mbappé, con un remate potente que se desvió en Jonny Otto, superó la resistencia de Antonio Sivera. Lejos de euforia, el francés apenas esbozó una sonrisa, reflejando el estado de tensión que atraviesa la plantilla actual. La primera mitad estuvo cargada de infortunios y buenas intervenciones de los guardametas, destacando la lesión del defensor Éder Militão, quien tuvo que retirarse tras un esfuerzo físico considerable. La inestabilidad defensiva del conjunto local fue una constante que el Alavés supo explotar, obligando al ucraniano Andriy Lunin a intervenir en múltiples ocasiones para evitar una catástrofe mayor. A pesar de contar con más de veinte oportunidades claras de gol, el Madrid no logró cerrar el partido con tranquilidad. El 2-0 llegó por cortesía del brasileño Vinicius Junior, quien anotó un verdadero golazo desde fuera del área y, lejos de celebrar, optó por juntar sus manos en un gesto de disculpa hacia el público local. La afición, desilusionada por la eliminación en la Champions League y la falta de títulos en la presente campaña, respondió con reprobaciones constantes. Incluso jugadores clave fueron blanco de críticas, lo que provocó que, tras el silbatazo final, varios futbolistas optaran por abandonar el terreno de juego con rapidez, evitando así el contacto con una grada visiblemente molesta por el desempeño general del equipo a pesar del resultado positivo. En los compases finales, el Alavés estuvo a punto de rescatar un punto. La fortuna no acompañó a los visitantes, quienes vieron cómo los postes negaban el gol en reiteradas jugadas, incluyendo un cabezazo de Víctor Parada. Finalmente, el descuento llegó en el tiempo de adición gracias a una maniobra ingeniosa de Toni Martínez, quien conectó un taco certero para establecer el 2-1 definitivo tras una serie de rebotes. Por otro lado, en el primer turno de la jornada, el Mallorca de Martín Demichelis empató 1-1 contra el Valencia. Fue un duelo táctico y cerrado donde ambos goles llegaron por la vía aérea en la segunda mitad. Samú Costa abrió la cuenta para los locales, mientras que Umar Sadiq igualó para los visitantes. Este resultado deja al Mallorca con 35 unidades, apenas un punto por encima de su rival de turno, inmerso en una lucha encarnizada por la permanencia que involucra a seis equipos separados por una diferencia mínima de puntos, evidenciando lo complejo que se ha vuelto el tramo final de la temporada para los clubes de la parte baja de la clasificación española





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