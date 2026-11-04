Real Madrid propone a Rafael Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva

El club blanco oficializó la propuesta para integrar a Rafael Nadal en su órgano de gobierno, ratificación que depende de la Asamblea de Socios este miércoles.

La institución deportiva española Real Madrid ha formalizado la propuesta para incorporar al legendario tenista Rafael Nadal como nuevo miembro de su órgano de máximo gobierno. Este anuncio marca un hito significativo en la estrategia institucional del club, buscando unir el prestigio deportivo con la gobernanza corporativa.

Propuesta oficial y proceso de ratificación

La Junta Directiva del Real Madrid acordó oficialmente proponer a Rafael Nadal como nuevo integrante de la directiva. El extenista español ya ha manifestado su disposición para asumir esta responsabilidad dentro de la estructura organizativa del Merengue. El nombramiento quedará firme únicamente cuando sea aprobado por la Asamblea de Socios del club. Dicha asamblea se reunirá este miércoles para votar sobre la inclusión de Nadal en el cuerpo directivo.

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Agradecimiento a Florentino Pérez y valores compartidos

Rafael Nadal expresó su gratitud hacia el presidente Florentino Pérez y a los miembros de la Junta Directiva por la confianza depositada en su persona. El mallorquín destacó el orgullo que le significa formar parte de una institución con una trayectoria tan destacada en el ámbito deportivo global. La entidad también resaltó cómo los valores asociados a Nadal, como el talento, el sacrificio, la competitividad, la humildad y el compromiso solidario, reflejan la identidad propia del Real Madrid.

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Impacto institucional y rol como embajador

Como integrante del órgano de gobierno, Rafael Nadal participará activamente en las decisiones institucionales del club. Aunque el comunicado oficial no detalla qué cargo específico ni qué área tendrá bajo su supervisión directa, se espera que su presencia fortalezca la imagen global de la entidad. Según trascendió en medios especializados, Nadal también será uno de los embajadores del Real Madrid en el mundo, un rol que busca potenciar la proyección internacional del club más allá de sus campos de juego.

Expectativas y futuro del club

La incorporación de Nadal responde a la búsqueda del Real Madrid por cumplir con las expectativas que genera este nuevo rol dentro de su estructura. La institución valora la contribución de una figura de tal trayectoria tanto al presente operativo como al futuro estratégico del club. Esta medida refuerza el vínculo entre el legado histórico del tenis y la modernidad corporativa del fútbol español.