El Real Madrid rechaza la cesión de Rodrygo a Santos. El delantero, lesionado, podría regresar en enero. Conoce los detalles de su rehabilitación.

El Real Madrid ha confirmado con firmeza que no tiene intención de desprenderse del delantero Rodrygo Goes, descartando cualquier negociación de préstamo con el club paulista Santos. Mientras los medios brasileños especulan con una posible cesión para la primera mitad de la temporada 2027, la entidad blanca asegura que el futbolista está en la recta final de su recuperación y que su futuro pasa por seguir vistiendo la camiseta merengue.

Rodrygo Goes rechaza préstamo a Santos

La noticia surge tras las especulaciones difundidas por la prensa de Brasil, que aseguraba que Santos buscaba al delantero como opción de préstamo por un periodo que abarcaría desde enero hasta junio de 2027, coincidiendo con la primera mitad del Brasileirao. Sin embargo, desde el club blanco no hay planes de cederlo, ya que confían en que el jugador pueda reincorporarse al grupo antes de que finalice el primer trimestre del año próximo, entre fines de diciembre y principios de enero.

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Detalles de su recuperación y lesiones

El delantero brasileño sufrió una grave lesión el 2 de marzo de 2026 durante un partido disputado contra el Getafe, donde se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha. Tras el incidente, fue intervenido quirúrgicamente el 10 de marzo y viajó a su país de origen para continuar con su rehabilitación en las instalaciones de Santos, su ex equipo.

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Objetivo de José Mourinho y competencia

A pesar de la numerosa competencia que existe en el ataque blanco para entrar en el once titular, Rodrygo está dispuesto a pelear por un lugar en el equipo dirigido por José Mourinho. El futbolista llegó al Real Madrid en la temporada 2019/20 y continúa siendo una pieza clave para la estructura del club, que no considera su salida ni siquiera momentánea mientras espera su plena recuperación física.