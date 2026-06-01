Reactiva el mercado rural: la ganadería impulsa la demanda de campos y los valores repuntan hasta un 30%

El sector inmobiliario rural muestra una recuperación impulsada por la ganadería, con incrementos en consultas y operaciones en campos destinados a esta actividad. Aunque la oferta de calidad sigue limitada, los valores en zonas como la Cuenca del Salado subieron entre 15% y 30%. El índice InCAIR mejoró en abril, pero persisten tensions en las negociaciones por diferencias de precios y factores de incertidumbre económica.

El mercado inmobiliario rural de Argentina muestra signos de reactivación impulsados principalmente por la mejora en la ganadería , lo que ha incrementado el interés y las operaciones en campos destinados a esta actividad.

Según especialistas consultados, la demanda se mantiene firme tanto para campos agrícolas como ganaderos, aunque la oferta de establecimientos de calidad sigue siendo limitada. Mientras los campos agrícolas continúan siendo el segmento más buscado, la ganadería ha ganado protagonismo en los últimos meses y explica gran parte de la dinámica actual del mercado.

En zonas tradicionalmente ganaderas como la Cuenca del Salado, los valoresregistraron recuperaciones significativas, con aumentos que varían entre el 15% y el 30% según las estimaciones de distintos operadores. Esta mejora está relacionada con la favorable relación entre el precio de la hacienda y el de la tierra, lo que ha permitido a muchos productores reinvertir vendiendo animales y comprando terrenos.

Inclusive, el interés por campos ganaderos se ha extendido a áreas donde antes era escaso, incluyendo establecimientos marginales que históricamente no recibían consultas. No obstante, las negociaciones enfrentan tensiones: algunos propietarios piden más de 3000 dólares por hectárea, mientras que compradores consideran razonables valores cercanos a 2500-2600 dólares, teniendo en cuenta el costo adicional de incorporar hacienda.

El Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) alcanzó en abril 43,49 puntos, una mejora de 2,67 puntos respecto a marzo, revirtiendo parte de la desaceleración estacional. Sin embargo, persisten factores como la incertidumbre política y una inflación que no baja al ritmo esperado, que limitan un mayor dinamismo. Pese a esto, el mercado no se ha frenado, aunque algunos operadores hablan de un "pequeño frío" por ruidos políticos.

La demanda por campos agrícolas de calidad se mantiene como uno de los pilares del sector





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