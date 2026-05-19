La AFA designó a los árbitros para la gran final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba. Falcón Pérez estará al frente, con Rey Hilfer en el VAR, mientras se revive la emocionante historia entre ambos clubes.

La final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba ya está confirmada, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció los árbitros que estarán a cargo del encuentro definitivo.

El partido se disputará este domingo a partir de las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, y el nombrado para dirigir será Enrique Falcón Pérez. Le acompañarán en el campo de juego Facundo Rodríguez (asistente 1), Maximiliano Del Yesso (asistente 2), Luis Lobo Medina (cuarto árbitro) y Pablo Gualtieri (quinto árbitro). En tanto, el designado para el VAR será Pablo Rey Hilfer. Esta será una final con importantes antecedentes que relacionan a los dos clubes.

River Plate, que llegó a la definición tras superar 2-1 a Rosario Central con un gol tardío de Matías Suarez, y Belgrano, que venció a Argentinos Juniors 2-0 con goles de Tom tuvieron un encuentro histórico en el año 2011. En esa oportunidad, el conjunto de Córdoba ganó la promoción que categoría para el Fútbol Profsional a la pesca de segunda yemplazó a River en Primera, luego de dos rasgos que dejó en la memoria de los futbolinos del Pirata un clvo.

Ahora, más de una década después, el plantel de Ricardo Zielinski eliminó a Talleres en semifinales y buscará repetir la hazaña, mientras que el equipo de Martín Demichelis, líder histórico del fútbol argentino con 37 títulos oficiales, buscará alcanzar su 39º campeonato. La presencia de Lobo Medina como cuarto árbitro ha generado cierta polémica, ya que el colegiado fue denunciado previamente por presunta corrupción en un partido de la Primera Nacional.

A pesar de esto, la AFA lo mantuvo en la nómina para esta final, imprevistos que podrían ser oídos desde la afición. Por su parte, Guillermo Farré, delantero vinculado a este partido, expresó enagua a los hinchas y a la prensa previo a este encuentro: El morbo lo genera la gente, la realidad es distinta.

Recordó que no hay más rivalidades que las deportivas, y mencionó que el fútbol no puede luchar contra un episodio que ya ha ocurrido, sino que se requiere de trabajo en equipo y deportividad en lo inmediato, sin romper ni disputas por opiniones subjetivas. Los equipos se preparan ahora para esta final decisiva, donde el ganador se alzará con el título del Torneo Apertura





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