Árbitros argentinos designados para partidos internacionales clave

La FIFA ha confirmado la designación de varios árbitros argentinos para dirigir importantes encuentros internacionales, incluyendo el partido entre Canadá y Bosnia, y el duelo entre México y Sudáfrica. Con experiencia en Copas Libertadores y Eliminatorias, estos jueces llevarán su profesionalismo al terreno de juego en torneos de alto calibre.

La FIFA ha dado a conocer la lista de árbitros designados para los próximos partidos internacionales, destacando la presencia de varios argentinos en roles centrales y de apoyo.

El bahiense, quien cuenta con experiencia en finales de Copa Libertadores, será el juez principal del encuentro entre Canadá y Bosnia, programado para el próximo viernes a las 16:00 (hora argentina) en el Toronto Stadium. Este árbitro no dirige desde el 31 de marzo, cuando debió abandonar la cancha del estadio de Guadalajara durante el Repechaje Jamaica-Congo por una lesión muscular. Su regreso es esperado con expectativas, dado su historial en partidos de alta tensión.

El equipo arbitral estará compuesto por sus compatriotas Juan Pablo Belatti como asistente 1, Gabriel Chade como asistente 2 y Hernán Mastrángelo en el área técnica. Además, el saudita Mohammed Maki Al-Abakry oficiará como cuarto árbitro, mientras que el uruguayo Antonio García estará a cargo del VAR.

Por otro lado, el neerlandés Danny Makkelie fue elegido para dirigir el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, el viernes a las 22:00 en el Los Angeles Stadium. La presencia de árbitros de diferentes nacionalidades refleja la diversidad y el nivel internacional del torneo.

En otro partido destacado, el árbitro habitual en Eliminatorias y Copas Libertadores fue seleccionado para ser el juez del primer partido del Grupo A: México contra Sudáfrica, el jueves 11 a las 16:00 en el estadio Azteca del DF. La FIFA ha emitido un comunicado oficial confirmando todas las designaciones, señalando que los otros jueces centrales argentinos en el Mundial son Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

Estos nombramientos subrayan la confianza en el arbitraje argentino y su capacidad para manejar encuentros de alto perfil, asegurando que el fair play y la justicia deportiva prevalezcan en cada partido





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