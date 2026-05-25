Árbitro informa a la AFA sobre insultos graves de Marcelo Coudet tras la final entre Belgrano y River Plate

El árbitro que expulsó a Marcelo Coudet tras la victoria 3‑2 de Belgrano sobre River Plate presentó un informe por insultos graves. La AFA evaluará una posible suspensión de cuatro fechas y una multa que podría dejar al club sin técnico al inicio del Torneo Clausura.

En la noche del 27 de abril, el estadio Mario Alberto Kempes fue escenario de una de las controversias más polémicas del fútbol argentino reciente.

Tras el apasionante desenlace del partido entre Belgrano y River Plate, que terminó con un 3-2 a favor del equipo local, el árbitro principal, conocido como "Chacho", se vio envuelto en una serie de intercambios verbales que escalaron rápidamente a insultos graves. Según informó TyC Sports, el árbitro tomó la decisión de notificar formalmente al cuerpo técnico de River Plate sobre la conducta del entrenador, quien había protagonizado una arrebata contra el árbitro durante el tiempo de descuento.

El informe señala que el árbitro describió con detalle la tensión que se vivió en los minutos finales, desde la expulsión del director técnico hasta el momento en que, después de abandonar el campo, éste regresó al terreno de juego para confrontar al árbitro una vez más, acompañado por varios jugadores del plantel. La secuencia grabada por las cámaras oficiales muestra al entrenador de River, Marcelo Coudet, acercándose al árbitro con una actitud agresiva, elevando la voz y proferiendo frases como "Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha".

La intensidad del intercambio llegó a tal punto que Coudet, aun con la adrenalina a flor de piel, intentó volver a entrar al campo después de haber sido expulsado, buscando reabrir el diálogo con el árbitro y con la intención de influir en la decisión final del encuentro. En ese momento, el jugador de River, Juan Fernando Quintero, intentó mediar y calmar la situación, mientras que los jugadores de Belgrano, ya celebrando el título, observaban el incidente con asombro.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió el informe formal presentado por el árbitro, identificado como Falcón Pérez, en el que se describen los insultos y el comportamiento antideportivo del entrenador. La normativa vigente establece que los insultos graves pueden conllevar una suspensión mínima de cuatro fechas, la cual, de confirmarse, provocaría la imposibilidad de River Plate de contar con su director técnico al inicio del Torneo Clausura.

Además, el club podría enfrentar una multa que, según las fuentes, no estaría en condiciones de pagar en los próximos días. La sanción, de cumplirse, tendría repercusiones tanto deportivas como económicas, ya que la ausencia del entrenador en los partidos iniciales complicaría la planificación táctica y el manejo del plantel.

La AFA anunció que evaluará el caso con la mayor celeridad posible, y que el dictamen será publicado en los próximos días, dejando a la afición y a los dirigentes del club a la espera de una resolución que podría marcar un precedente importante en la disciplina del fútbol argentino. El episodio también generó un amplio debate entre analistas y exjugadores, quienes señalaron que la presión de los partidos decisivos a menudo lleva a los entrenadores a perder el control, pero que la normativa debe ser respetada para garantizar el respeto a los oficiales.

Mientras tanto, en las redes sociales, los hinchas de ambos equipos expresaron su apoyo o rechazo a la postura de Coudet, resaltando la polarización que este tipo de situaciones provoca en el entorno futbolístico. La espera del veredicto final del Tribunal mantendrá la atención del país puesta en el próximo inicio del Torneo Clausura, donde River Plate deberá definir su estrategia sin la guía de su técnico, o bien apelar la sanción en caso de que se considere desproporcionada.

En conclusión, la controversia surgida en el Mario Alberto Kempes no solo pone en tela de juicio la conducta de un entrenador, sino que también plantea preguntas sobre la aplicación de las sanciones disciplinarias en el fútbol argentino. La decisión del Tribunal será decisiva para establecer los límites del comportamiento aceptable y para señalar el camino que deben seguir clubes y directivos en situaciones de alta tensión competitiva





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