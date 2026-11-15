Raza Canalla sin competencia: Jorge Belloso renovará mandato en Rosario Central

Jorge Belloso liderará la única lista de Raza Canalla en Rosario Central. La agrupación oficialista renovará por cuatro años sin elecciones.

Jorge Belloso continuará al frente del Rosario Central por cuatro años más tras la confirmación oficial de la agrupación Raza Canalla. La organización, encabezada por el actual mandatario, presentó la única nómina de candidatos antes de la fecha límite establecida para las elecciones del club. Esta situación garantiza la renovación del oficialismo sin necesidad de celebrar comicios en las urnas.

Presentación oficial de la lista electoral

La confirmación del regreso de Belloso llegó este sábado, momento en el que el oficialismo depositó su nómina de candidatos ante la Comisión Electoral. La agrupación validó los 31 candidatos presentados para cubrir cada uno de los cargos de la nueva directiva. Al ser la única alternativa registrada, la renovación se convierte en un trámite administrativo que consolida el poder de la lista líder.

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Reversión de la decisión familiar inicial

Esta situación representa un giro significativo respecto a la postura comunicada por el presidente el pasado 3 de noviembre. En aquella ocasión, Belloso anunció que descartaba presentarse para un nuevo período, argumentando que debía priorizar una situación familiar impostergable que le impedía continuar en su cargo. Sin embargo, el escenario político interno cambió drásticamente antes del cierre formal de inscripciones.

Presión de seguidores y estructura directiva

El retorno a la carrera dirigencial fue impulsado por la insistencia de su propia agrupación, de integrantes del plantel actual y, fundamentalmente, de la base de hinchas. La nómina confirmada mantiene una estructura similar a la de la gestión vigente, lo que sugiere continuidad en las líneas estratégicas del club. Raza Canalla señaló que su lista está integrada, en su gran mayoría, por figuras clave de la administración actual.

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Contraste histórico con los comicios de 2022

La situación actual contrasta marcadamente con los comicios de diciembre de 2022, cuando la dirigencia tuvo que enfrentarse a una competencia real. En aquella elección, cuatro agrupaciones disputaron el control del club: Raza Canalla con Belloso; Espacio Canaya, liderada por Juan Cruz Rodríguez; 6 de Diciembre, con Ricardo Carloni; y Fuerza Auriazul, bajo el mando de Mario Moretti. Esta vez, la ausencia de rivales formalizados elimina la necesidad de concurrir a las urnas.

Implicancias para la gestión del club

La renovación sin sufragio implica una continuidad administrativa inmediata para la directiva rosarina. Los socios del Rosario Central no necesitarán acudir a los centros de votación para elegir a sus representantes. La gestión entrante, validada por la Comisión Electoral, tendrá plenas facultades para dirigir el destino del club durante el siguiente mandato quadrienal establecido por los estatutos del club.