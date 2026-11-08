Rating de la Cadena Nacional con León XIV y Milei supera expectativas

El discurso del presidente Javier Milei junto al papa León XIV alcanzó altos índices de audiencia en la transmisión oficial. Conozca los detalles del impacto mediático.

La transmisión de la Cadena Nacional que incluyó el encuentro entre el presidente Javier Milei y el papa León XIV registró un impacto significativo en la audiencia nacional. Según datos de cuentas especializadas en mediciones de TV, el discurso del mandatario generó un fuerte interés en la población.

El mensaje conciliador de Javier Milei Durante la ceremonia, el Presidente mostró una faceta marcadamente dialoguista y celebró que la llegada del líder de la Iglesia Católica haya logrado reunir a dirigentes de diversos espacios. "Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV y darle una cálida bienvenida en nombre de todos", resaltó Milei.

Also read Javier Milei y sus medidas EN VIVO: Gobierno pausa interna ante visita del papa León XIV

Medición unificada en Cadena Nacional

Es importante destacar que, ante este tipo de transmisiones conjuntas, las mediciones oficiales, como las de Kantar IBOPE Media, dejan de desglosar el rating por canal de forma individual. Actualmente, los números se difunden unificados en una única categoría global bajo el nombre de "Cadena Nacional", lo que refleja la magnitud del evento en los índices generales.

El jefe de Estado aprovechó el momento para hacer hincapié en la importancia de la fe y llamar a la dirigencia a "trascender las diferencias temporales". En esa línea, enfatizó que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias, destacando la presencia de todo el arco político en el evento.

Advertisement

Impacto mediático y datos de audiencia

El discurso del mandatario alcanzó un nivel de interés que no se había registrado con anterioridad en este tipo de transmisiones oficiales. La unificación de la categoría de medición significa que el impacto se considera global, abarcando todas las plataformas de televisión que retransmitieron el evento.

Este fenómeno televisivo demostró la capacidad del encuentro diplomático y religioso para captar la atención del público general. Los especialistas en mediciones observaron una subida notable en los índices, confirmando la relevancia del tema en la agenda pública argentina.

Homenaje al pontífice anterior

En su discurso, Javier Milei también se tomó un momento para homenajear a su antecesor, el papa Francisco. El Presidente lo definió como una "figura excepcional" y una persona "de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida". Esta declaración subraya el respeto hacia la figura del pontífice fallecido.

El mandatario nacional agregó: "Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra". Estas palabras buscan honrar la memoria del papa Francisco, reconocida internacionalmente por su labor social y espiritual durante su pontificado en la Ciudad del Vaticano.

Advertisement

Peticiones y cierre del evento

Para cerrar su intervención ante los presentes en el Palacio Libertad, Javier Milei se dirigió directamente al nuevo Sumo Pontífice con una solicitud personal. "Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros". Esta petición final resume el tono de gratitud y súplica que caracterizó el discurso.

El evento concluyó con esta apelación a la fe y la unidad, reforzando el mensaje de que es mucho más lo que une a los argentinos que lo que los separa. La presencia del papa León XIV y la respuesta de la audiencia consolidan este momento como un hito en la relación entre el Estado y la Iglesia Católica en la actualidad.