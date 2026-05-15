Raphael's Puerto Rican Tour and Interview

Raphael, a renowned Puerto Rican singer, is currently on a tour called Raphaelísimo, which includes a concert at the Coca Cola Music Hall in San Juan. He also had an interview in his backstage room, where he talked about his career, his love for Puerto Rico, and his upcoming concerts in Argentina.

SAN JUAN DE PUERTO RICO. –Aún quedan rosas por regalar. Es el Día de la Madre aquí en Puerto Rico y buena parte del público femenino que llega para ver a Raphael ingresa al Coca Cola Music Hall con una rosa roja.

La sala, con capacidad para 5000 personas y del tipo arena está emplazada en una zona donde el entretenimiento manda. Hay cines, lugares para comer hamburguesas, comida ‘criolla’, tomar tragos y hasta una zona de videojuegos. En el horizonte se ve un casino, un centro de convenciones y edificios monumentales que pertenecen a las grandes cadenas de hoteles de lujo. La hora pactada para el concierto nos puede resultar extraña para nuestras costumbres: 5 de la tarde.

Así que dos horas antes del inicio del concierto ya estamos ahí. Tenemos una entrevista pactada con el artista nada menos que en su camarín. No es usual que de notas en la recta final a subir a escena, pero desde que llegó al país boricua su agenda no para de sumar actividades.

Lo recibieron con honores, le entregaron las llaves de la ciudad y ahora hay una multitud ingresando a la sala para volver a escucharlo o para hacerlo por primera vez. Suele decir Raphael, que en el marco de la gira actual, Raphaelísimo, se presentará en el teatro Gran Rex porteño el 17 y el 19 de octubre, que Puerto Rico fue su puerta de entrada al continente americano.

Como en Argentina y como en tantos otros países de esta región y de otras, el intérprete de ‘Yo sigo siendo aquél’ tiene un público fiel y ‘capas’ de generaciones que confluyen.

‘Cinco generaciones vienen a verme’, cuenta. Después de ingresar por la puerta de atrás, después de subir un par de pisos por ascensor, después de perdernos por unos pasillos, llegamos al camarín. Grande, muy grande, con sillones, frutas servidas para el artista y el infaltable espejo coronado con lamparitas. Raphael acaba de terminar la prueba de sonido y todavía se está aclimatando.

El aire acondicionado que es rigor en todos lados –afuera la temperatura está cerca de los 30°–, aquí brilla por su ausencia por razones obvias. Nos saludamos, él invita a que nos sentemos y tiene la cortesía de preguntar por la temperatura del ambiente: ‘No está prendido el aire, ¿no importa? ’, comenta y le respondo que claro que no, que hay que cuidar las cuerdas vocales. Empecemos entonces





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