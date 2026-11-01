Ranking SUV Argentina: Toyota Yaris Cross lidera octubre con Baic BJ30 destacado

El Toyota Yaris Cross encabeza el ranking de SUV más vendidos en octubre en Argentina. El Baic BJ30 se consolida como la marca china con mayor presencia en el top diez del mercado.

En el mercado automotor argentino, el mes de octubre confirmó su dinamismo con un claro liderazgo de los vehículos utilitarios deportivos. El Toyota Yaris Cross se posicionó como el modelo más vendido del mes, consolidando una tendencia positiva que contrasta con la competencia. Entre los competidores, el Baic BJ30 destaca como la única marca asiática que logró ingresar al top diez de las ventas, evidenciando la creciente influencia de los fabricantes chinos en la preferencia de los consumidores locales.

Liderazgo del Toyota Yaris Cross en el mercado

El Toyota Yaris Cross se coronó como el líder indiscutible del mes de octubre, moviendo 1.791 unidades. Este resultado no solo lo coloca en la cima mensual, sino que refuerza su dominio anual, acumulando 17.634 ventas a lo largo del año. La cifra representa un crecimiento robusto del 44,8 por ciento, lo que demuestra la solidez de la demanda por este SUV compacto. La reciente incorporación de la versión Platinum, que ofrece el motor naftero con el equipamiento más completo, ha diversificado la oferta. Ahora, los compradores pueden elegir entre cuatro opciones con motor de combustión y una sola variante híbrida, cubriendo un espectro amplio de necesidades.

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Consolidación del Baic BJ30 entre los chinos

El Baic BJ30 ocupó el octavo lugar general en las ventas de SUV durante octubre, con 571 patentamientos. Este posicionamiento lo convierte en el modelo de una marca china más vendido dentro del top diez nacional. Si analizamos exclusivamente el segmento de los SUV medianos, el vehículo asciende al tercer puesto, quedando detrás del Ford Territory y el Toyota Corolla Cross. A nivel anual, el modelo acumula 5.928 ventas, lo que representa un crecimiento extraordinario del 313,1 por ciento. Este desempeño lo valida como una de las propuestas más atractivas en cuanto a la relación precio y producto.

Competencia en el segmento B y C

En el segmento B, el Volkswagen Nivus se mantuvo como el número uno, con 1.005 unidades vendidas en octubre. Es el modelo de entrada de gama de la marca y, aunque superó al Peugeot 2008, presenta un precio más elevado. Anualmente, acumula 12.797 patentamientos, registrando una suba impresionante del 395,6 por ciento. Por su parte, el VW Tera tuvo un desempeño de 963 unidades en el mes. Aunque fue líder en su categoría previamente, acumula 11.582 ventas anuales con una caída del 28,1 por ciento, lo que indica una presión competitiva creciente.

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Recuperación y desafíos de otras marcas

El Toyota Corolla Cross, híbrido autorrecargable que dominó las ventas durante mucho tiempo, mostró señales de recuperación con 1.062 patentamientos. Sin embargo, su acumulado anual de 9.708 unidades refleja una caída del 43,6 por ciento comparado con años anteriores. Este descenso se atribuye a la fuerte competencia de los rivales chinos y al éxito de modelos como los de Ford. El Chevrolet Tracker también enfrenta desafíos, vendiendo 842 unidades en octubre. Se ubica en el top tres del segmento B, pero su acumulado anual de 6.717 ventas muestra una baja del 36,0 por ciento.

El Peugeot 2008 registró 706 ventas en octubre, situándose en el segmento B. A pesar de contar con grandes incentivos, promociones y facilidades de financiamiento, el modelo presenta una baja anual del 33,4 por ciento, acumulando 9.373 ventas. El Renault Duster, en el segmento mediano, vendió 462 unidades. No logra recuperarse adecuadamente y perdió la cuarta posición en su categoría. Su acumulado anual cae un 37,7 por ciento, situándose en 6.136 ventas. El Jeep Renegade, que lanzó el Avenger para competir en la entrada de gama, vende 448 unidades. Con 4.778 ventas anuales, muestra una caída del 46,6 por ciento, compitiendo directamente con modelos más pequeños.

La fuerza de las marcas chinas en Argentina

El Volkswagen Tera completa el top diez con 356 ventas en octubre y 4.917 unidades en el año. La marca distribuye sus ventas entre tres propuestas chicas: el Tera, el Nivus y este modelo. Las patentaciones anuales caen un 46,7 por ciento, evidenciando la saturación de opciones. A pesar de no entrar en el ranking top ten, la marca que fue la primera china en llegar al país, ahora en manos del grupo Corven, muestra un crecimiento notable. Sus modelos se renovaron con nuevas tecnologías y precios competitivos. El Baic BJ30 se sigue consolidando como el más buscado por su diseño, estilo boxy y precio accesible. Otras propuestas chinas compiten por un lugar en el mercado, pero Baic está fuertemente posicionado con su producto estrella.