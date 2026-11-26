Palmeiras y Estudiantes juegan la final de la Copa Libertadores que definirá la clasificación al Mundial de Clubes FIFA 2029. Análisis detallado del ranking sudamericano y el impacto en Boca, River y Racing.

El próximo sábado marca un punto de inflexión decisivo en la carrera por la clasificación al Mundial de Clubes FIFA 2029 para los equipos sudamericanos. La final de la Copa Libertadores enfrenta a Palmeiras y Estudiantes, un choque que no solo busca coronar al ganador continental, sino que determinará los puestos en el ranking oficial que rige los accesos al torneo global de la FIFA.

Clasificación directa al Mundial de Clubes 2029

La clasificación directa al próximo torneo de clubes de la FIFA depende enteramente del resultado de este encuentro entre Palmeiras y Estudiantes. El ganador de la tanda obtendría la clasificación directa, asegurando su lugar en la máxima competición internacional sin depender de otros criterios. Este sistema elimina la ambigüedad y pone en valor la victoria en partido único o definición en tanda de penales.

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En cualquier escenario posible, Estudiantes se mantendrá como el equipo argentino mejor posicionado en el ranking sudamericano. Esta posición garantiza una ventaja estratégica significativa para los pinchas, independientemente de si logran levantar la copa o no. La jerarquía en el ranking se calcula sobre la base de puntos acumulados en las últimas ediciones de la Copa Libertadores.

Cálculos matemáticos y posiciones en el ranking

Palmeiras lidera la tabla con 82 unidades antes del partido, mientras que Estudiantes suma 62 puntos. Si el brasileño gana, alcanzará los 85 puntos y superará a Flamengo en la cima del ranking. Por otro lado, si Estudiantes logra la victoria, el equipo argentino sumará un punto y llegará a 63, mientras que Palmeiras igualará a Flamengo con 83 puntos al sumar uno más al empatar.

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El equipo brasileño Verdao alcanzaría los 85 puntos en caso de triunfo, consolidando su dominio regional. El equipo argentino, el Pincha, llegaría a los 65 puntos si se impone, obteniendo además la clasificación directa por ser campeón. En caso de empate en la definición, Palmeiras se mantendría con 82 unidades y Estudiantes con 62, aunque el ganador de la tanda sumaría un punto adicional.

La competencia de Boca Juniors y River Plate

Más atrás en la tabla aparecen River Plate con 23 unidades y Boca Juniors con 10 puntos. Estas cifras reflejan el desempeño reciente de los grandes rivales argentinos en el circuito continental. La distancia con los líderes es considerable, lo que complica sus aspiraciones de clasificar directamente sin un apoyo externo o cambios en el sistema de puntuación.

Otros equipos argentinos como Racing Club también figuran en el panorama regional. El equipo de Avellaneda mantiene 24 unidades en el ranking sudamericano. Su participación en la competencia ha sido consistente, aunque no ha logrado escalar las posiciones más altas de la tabla de clasificatorios globales.

Reglas de puntuación y validación oficial

La tabla de trabajo refleja un sistema de puntuación específico donde tres puntos otorgan el acceso a la fase de grupos. Un punto se asigna por cada empate desde la fase de grupos en adelante. Gana una tanda de penales no suma una victoria adicional, conservando el resultado del partido y agregando el premio por avanzar.

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Los equipos que compiten en Sudamérica no suman puntos para la clasificación al Mundial de Clubes en la Sudamericana. Esta aclaración es fundamental para entender las dinámicas del ranking. La tabla de trabajo permanece pendiente de validación oficial por parte de la entidad rectora del fútbol mundial.

Proyección a futuro y próximos pasos

Aún quedan por disputarse las ediciones 2027 y 2028 de la Copa Libertadores. Estos eventos futuros modificarán significativamente la distribución de puntos en el ranking. Los equipos deben mantener un rendimiento sostenido para asegurar su presencia en los próximos mundiales de clubes.

El panorama actual muestra a Flamengo, Palmeiras y Estudiantes como los líderes del ranking según el sistema utilizado en la última edición. Esta jerarquización determina quién accede a las rondas iniciales del torneo global. La expectativa se centra en que los equipos sudamericanos defiendan su estatus de potencia continental.