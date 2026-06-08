Ranking histórico de goleadores de los Mundiales: Messi, Klose y la lucha por el récord

El argentino Lionel Messi se consolida entre los máximos artilleros de los mundiales, pero el récord de Miroslav Klose sigue intacto. Analizamos la tabla de goleadores, los promedios y los candidatos actuales como Kylian Mbappé.

El historial de goleadores en los mundiales ha quedado marcado por la figura de unos pocos futbolistas que, además de portar la camiseta de sus naciones, se convirtieron en verdaderos depredadores del área durante los torneos más exigentes del planeta.

En esa lista de élite se destaca el nombre de Miroslav Klose, quien todavía conserva el récord absoluto con dieciséis goles anotados en veinticuatro partidos, cifra alcanzada entre los mundiales de 2002 y 2014. Detrás de él se sitúa el brasileño Ronaldo, con quince tantos en diecinueve encuentros, una media de casi un gol por partido que le sirvió para liderar a Brasil en la consecución del título mundial de Corea‑Japón 2002.

A pocos pasos del trono, el argentino Lionel Messi figura en el cuarto puesto, compartiendo la posición con el francés Just Fontaine, ambos con trece goles en la historia de la Copa del Mundo. La hazaña de Messi resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que sus trece goles llegaron distribuidos a lo largo de cinco ediciones del certamen, destacando su papel decisivo en la victoria de Argentina en Qatar 2022, donde fue el artillero del equipo que levantó el tercer trofeo mundial para su país





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