Randle brilla y Timberwolves y Knicks toman ventaja en Semifinales de Conferencia

Julius Randle lidera a los Knicks a la victoria sobre Philadelphia, mientras que Minnesota supera a San Antonio en un partido reñido con una destacada actuación de Anthony Edwards y las 12 taponadas de Wembanyama.

Julius Randle se destacó ante la defensa de Victor Wembanyama . Minnesota tomó la delantera 1-0 sobre San Antonio (104-102) en el inicio de las semifinales del Oeste a pesar de las 12 taponadas del jugador francés.

Además, New York dominó a Philadelphia, superando la marca anterior de 10 taponadas compartida por Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) y Andrew Bynum (2012). Wembanyama logró un triple-doble inusual con 11 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias.

Sin embargo, tuvo un rendimiento deficiente en tiros de campo (5-17) y triples (0-8) en su esperado primer enfrentamiento de postemporada contra Rudy Gobert, quien finalizó con 7 puntos y 10 rebotes. Wembanyama expresó su autocrítica, admitiendo la necesidad de mejorar su efectividad en tiros y el uso de su energía, reconociendo que gastó energía en acciones que no beneficiaron a su equipo.

Los Timberwolves, que ya sorprendieron a los Denver Nuggets en la primera ronda, demostraron su resistencia, liderados por Anthony Edwards, quien regresó tras una lesión en la rodilla izquierda. Edwards contribuyó con 18 puntos en 22 minutos desde la banca. Julius Randle (21 puntos, 10 rebotes) y Jaden McDaniels (16 puntos, 5 rebotes) también fueron cruciales para Minnesota, aprovechando su experiencia en Playoffs.

San Antonio tuvo la oportunidad de empatar el partido en los últimos segundos, pero un triple de Julian Champagnie falló sobre la chicharra. Dylan Harper fue el máximo anotador de los Spurs con 18 puntos. En el Este, New York se impuso a Philadelphia gracias a la actuación estelar de Julius Randle, quien anotó 35 puntos y entregó tres asistencias. OG Anunoby, Mikal Bridges y Karl-Anthony Towns también contribuyeron significativamente con 18, 17 y 17 puntos respectivamente.

Los Knicks llegaron a las semifinales tras eliminar a Atlanta en seis partidos con una victoria histórica (140-89), estableciendo récords de margen de puntos en el descanso y en el tercer cuarto. Philadelphia había sorprendido al vencer a Boston en el séptimo partido después de remontar una serie en la que estuvieron abajo 3-1. El partido en el Madison Square Garden comenzó con tensión y paridad, con ambos equipos mostrando respeto mutuo.

Randle tuvo un excelente primer cuarto con 14 puntos, impulsado por triples de Miles McBride y Anunoby, lo que permitió a los Knicks tomar una ventaja de 8 puntos. A pesar de una caída inicial de Karl-Anthony Towns y sus fallos en tiros libres, Randle lideró el ataque de Nueva York, demostrando su importancia para el equipo. La victoria de New York subraya su dominio en la serie y su aspiración a llegar a las Finales de la Conferencia Este





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