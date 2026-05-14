Randal Kolo Muani, la gran sorpresa en la nómina de Francia y su caída en la selección

La selección de Francia publicó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas en la nómina fue la ausencia de Randal Kolo Muani, el delantero que protagonizó la gran jugada de la última final luego de que Dibu Martínez le atajara un remate en la agonía del partido. Kolo Muani, que parecía encaminarse a ser un delantero de élite, pero solo fue el principio de la caída. Tras una decisión del entrenador Luis Enrique, Kolo Muani luego pasó cedido por la Juventus y posteriormente por Tottenham, pero nunca recuperó aquel nivel que deslumbró a Didier Deschamps para ser convocado a su seleccionado. Finalmente, ante la aparición de grandes talentos en la delantera francesa, Kolo Muani fue excluido en ‘Les Bleus’ y no participará del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Francia publicó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas en la nómina fue la ausencia de Randal Kolo Muani , el delantero que protagonizó la gran jugada de la última final luego de que Dibu Martínez le atajara un remate en la agonía del partido.

Meses después de aquella definición que consagró a la Selección argentina, el atacante fue vendido al PSG por 95 millones de euros y parecía encaminarse a ser un delantero de élite, pero solo fue el principio de la caída. Tras una decisión del entrenador Luis Enrique, Kolo Muani luego pasó cedido por la Juventus y posteriormente por Tottenham, pero nunca recuperó aquel nivel que deslumbró a Didier Deschamps para ser convocado a su seleccionado.

Finalmente, ante la aparición de grandes talentos en la delantera francesa, Kolo Muani fue excluido en ‘Les Bleus’ y no participará del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La espina que le dejó la Albiceleste seguirá clavada. Actualmente, el atacante francés pelea la permanencia en la Premier League con el Tottenham: disputó 28 partidos y solo pudo anotar un gol.

Aquella atajada agónica en el estadio de Lusail es considerada para muchos la más importante de la historia de la Selección argentina. El Dibu Martínez evitó el 4-3, permitió que el partido fuera a los penales y el resto es historia conocida





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