Ramiro Gómez abrió el marcador para Boca Juniors ante Mineiro con dos goles en tres minutos. El delantero dedicó su gol a su entrenador Eduardo Domínguez.

El delantero Ramiro Gómez marcó el gol de apertura del 1-0 para Boca Juniors en la final internacional disputada contra el Club Mineiro. El tanto se produjo con una precisión letal, consolidando la posición del jugador en el equipo y resaltando la trayectoria específica de goleador que ha desarrollado en los últimos tiempos.

Gol y eficiencia letal ante Mineiro

La efectividad de Gómez en este partido fue extraordinaria, ya que logró concretar dos goles en un lapso de solo tres minutos. El primer intento se registró a los 12 minutos del encuentro, pero el arbitraje lo anuló por una posición de offside. No obstante, el jugador no perdió la concentración y a los 15 minutos no perdonó la segunda oportunidad, abriendo el marcador definitivo en ese segmento inicial.

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Dedicatoria especial a su mentor técnico

El gol de Gómez adquirió un significado adicional al ser anotado frente al director técnico Eduardo Domínguez, quien fue el responsable de potenciar su desarrollo goleador. Domínguez le enseñó en Estudiantes de La Plata a jugar como un volante con mayor capacidad de gol. Cuando Gómez se fue del equipo platense hacia Europa, carecía de goles, pero al regresar con Domínguez en el cargo, terminó marcando 18 goles.

Evolución de volante a delantero decisivo

La transformación de Gómez ha sido constante y medible en cifras precisas desde su regreso al fútbol argentino. En el año 2023 registró cinco goles con Estudiantes, seguido por seis goles en 2024 y siete goles en 2025. Este salto cualitativo comenzó en La Plata y tuvo continuidad con la camiseta azul y oro, demostrando que no quedó atado a una racha esporádica en un solo torneo específico.

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Consolidación estadística y libertad táctica

La distribución de sus anotaciones refleja una versatilidad comprobada en distintas competencias. Sus goles se reparten entre cinco en las competencias locales de liga, uno en la Copa Libertadores, tres en la Copa Sudamericana y el último ante Banfield por la Copa Argentina. Esta diversidad demuestra su capacidad para resolver en diferentes contextos, desde su paso con Stuttgart en 2019 y Hertha Berlín en 2021 hasta su actual etapa.

Celebración y proyección de futuro inmediato

Tras el gol, Gómez compartió una dedicatoria en redes sociales dirigida a la nueva integrante de su familia, expresando felicidad por estar en una final más y reafirmando su compromiso de seguir trabajando con Boca Juniors. Esta celebración personal se suma al contexto de que el jugador venía de destrabar la semifinal ante Banfield, mostrando una racha de dos goles en dos partidos decisivos para el club.