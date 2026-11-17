Rami Malek revela su amistad con Rob Pattinson y expresa su total apoyo al futuro agente 007, reconociendo el talento de su colega para liderar la nueva entrega de la saga cinematográfica.

El actor Rami Malek, reconocido ganador de un Oscar y por su interpretación del villano Ernst Stavro Blofeld en la película Spectre, ha emitido un fuerte respaldo público hacia su colega Rob Pattinson. Malek compartió orgullo y entusiasmo por la designación de su amigo para liderar la franquicia cinematográfica de James Bond en lo que será su vigesimosexta entrega.

Amistad y mensajes entre actores

Malek reveló que mantiene un contacto fluido con el nuevo intérprete del icónico espía. Ambos actores entablaron una relación de amistad tras compartir elenco en el año 2012, durante la producción de la saga de espectáculos musicales Les Misérables.

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Al ser consultado específicamente sobre la comunicación privada que mantuvieron tras el anuncio oficial, el intérprete de Bohemian Rhapsody confirmó que se enviaron varios mensajes de texto. Consideró que ha sido maravilloso compartir este momento tan significativo con su colega, asegurando que el mundo verá resultados extraordinarios.

El talento reconocido de Pattinson

En su intervención durante una entrega de premios en India, Malek remarcó el amplio reconocimiento mundial hacia el talento de Pattinson. Señaló que, dada su larga trayectoria conjunta, es evidente para todos que se trata de un hombre con una capacidad artística excepcional.

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El actor bromeó con su propio legado en la saga, citando: creo que todos saben lo talentoso es ese hombre. Trabajamos juntos durante años y nos hemos hecho amigos muy cercanos, lo que añade una capa de sinceridad a sus elogios actuales.

Apoyo total y futuro de la saga

Ante la posibilidad de un retorno futuro de Daniel Craig, Malek descartó esa opción de manera tajante. Aseveró que no se sabe si volverá, pero enfatizó que ahora es definitivamente el momento de Rob, cediéndole todo el protagonismo a su colega para esta nueva era.

Por su parte, Pattinson declaró que asumir el papel de James Bond es un sueño hecho realidad y un honor de vida. Expresó su profunda gratitud con los productores Denis, Amy, David y Tanya, destacando el trabajo futuro junto al fantástico equipo.

Esta declaración conjunta marca un punto de inflexión emocional y profesional para la franquicia. El relevo generacional se consolida con el apoyo abierto de sus predecesores y contemporáneos del mundo del cine.