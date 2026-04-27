Ramón Díaz revive el Superclásico del 2013 y opina sobre el presente de River y Boca

El entrenador Ramón Díaz repasó momentos clave de su carrera, incluyendo el polémico Superclásico de 2013 y su gesto 'Yo no me fui a la B', además de analizar la actualidad de River Plate y Boca Juniors, destacando a este último como candidato a ganar la Copa Libertadores.

Ramón Díaz , una figura emblemática del fútbol argentino y sudamericano, se sumergió en una profunda revisión de su trayectoria, desenterrando recuerdos y anécdotas que marcaron su carrera como director técnico.

En una extensa entrevista, el riojano no dudó en abordar momentos cruciales, con especial énfasis en el Superclásico de 2013, un partido cargado de tensión y simbolismo que quedó grabado en la memoria colectiva de los aficionados. Díaz revivió el contexto de aquel encuentro, disputado en La Bombonera, donde River Plate regresaba a enfrentar a Boca Juniors tras su reciente descenso a la Primera B Nacional.

El ambiente era hostil, con una hinchada local decidida a hacer sentir su superioridad, y las provocaciones no tardaron en llegar, dirigidas tanto al equipo como a su entrenador. El recuerdo de ese partido lo transportó a uno de los momentos más icónicos de su carrera: su desafiante gesto de 'Yo no me fui a la B' exhibido frente a la tribuna boquense.

Explicó que, más allá de la provocación, su intención era demostrar fortaleza y reafirmar su compromiso con el club River Plate, incluso en los momentos más difíciles. Díaz describió su experiencia dirigiendo en La Bombonera como algo único y estimulante, un estadio donde, según sus palabras, 'si sos protagonista, la pasás bien'.

Reconoció la intensidad y la pasión que caracterizan a la afición boquense, pero también enfatizó la importancia de mantener la calma y la concentración para poder superar la presión y obtener resultados positivos. El entrenador también se refirió a la decisión de Carlos Bianchi, entonces director técnico de Boca Juniors, de alinear un equipo suplente en aquel Superclásico, argumentando que priorizaba el compromiso de la Copa Libertadores ante Corinthians.

Díaz consideró que, a pesar de la juventud y la falta de experiencia de los jugadores que integraron aquel once alternativo, lograron obtener un empate que, en su opinión, fue un resultado justo. Sin embargo, no pudo evitar lanzar una provocación, afirmando que se sentía en deuda por no haber logrado la victoria ante 'uno de los peores Boca de la historia'.

Esta declaración, como era de esperar, generó una nueva ola de controversia y alimentó la rivalidad entre ambos clubes. Para subrayar su punto de vista, Díaz llevó una bolsa con chupetines a la conferencia de prensa posterior, ofreciéndoselos a los 'pibes de Boca' en un gesto irónico y desafiante. Este episodio, que se convirtió en un clásico de la historia del Superclásico, demuestra la personalidad arrolladora y el espíritu competitivo de Ramón Díaz.

Además de repasar su pasado, Ramón Díaz se tomó un tiempo para analizar la actualidad del fútbol argentino, expresando su opinión sobre el presente de River Plate y Boca Juniors. En cuanto a River, el entrenador reconoció el trabajo realizado por el cuerpo técnico actual, pero también señaló la necesidad de reforzar el equipo en algunas posiciones clave para poder competir al máximo nivel.

En cuanto a Boca Juniors, Díaz se mostró más optimista, destacando la calidad de sus jugadores y la solidez de su proyecto deportivo. De hecho, no dudó en señalar al Xeneize como uno de los principales candidatos a ganar la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del continente. Díaz argumentó que Boca cuenta con un equipo equilibrado, con jugadores experimentados y jóvenes promesas, y que posee la capacidad de superar cualquier obstáculo en su camino hacia la gloria.

También elogió la labor del director técnico, al que considera un profesional capaz de sacar lo mejor de sus jugadores y de llevar al equipo a alcanzar sus objetivos. El entrenador también aprovechó la oportunidad para recordar su paso por el club, manifestando su cariño y su respeto por la institución. Díaz admitió que su etapa en Boca Juniors fue breve pero intensa, y que siempre guardará un grato recuerdo de su paso por el club.

Asimismo, no descartó la posibilidad de volver a dirigir en el futuro, afirmando que 'saben que si me necesitan, estoy'. Esta declaración, que generó una gran expectativa entre los aficionados, demuestra el vínculo que aún mantiene Díaz con el fútbol argentino y su deseo de seguir contribuyendo al desarrollo de este deporte. El entrenador también se refirió a su relación con otros entrenadores, destacando el respeto y la admiración que siente por sus colegas.

En particular, Díaz elogió a Marcelo Gallardo, a quien considera uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol argentino. Díaz reconoció el trabajo realizado por Gallardo en River Plate, destacando sus logros y su capacidad para formar un equipo competitivo y ganador.

Finalmente, Ramón Díaz compartió algunas reflexiones sobre su filosofía de trabajo y su visión del fútbol. El entrenador enfatizó la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la humildad como valores fundamentales para lograr el éxito. Díaz también destacó la necesidad de tener un equipo unido y comprometido, donde cada jugador se sienta parte de un proyecto común.

Asimismo, resaltó la importancia de la comunicación y el diálogo entre el entrenador y los jugadores, para poder establecer una relación de confianza y respeto mutuo. Díaz también se refirió a su relación con los jugadores jóvenes, a quienes considera el futuro del fútbol. El entrenador afirmó que siempre ha tenido una especial predilección por los jóvenes talentos, y que se esfuerza por brindarles las herramientas y el apoyo necesarios para que puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial.

En este sentido, Díaz recordó su experiencia con jugadores como Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Paulo Dybala, a quienes consideró como ejemplos de superación y dedicación. El entrenador también se tomó un tiempo para hablar sobre su amistad con César Luis Menotti, a quien considera un referente y un maestro. Díaz elogió la inteligencia y la sensibilidad de Menotti, y reconoció su influencia en su carrera como entrenador.

Además, Díaz compartió un emotivo recuerdo de su encuentro con Coudet en 2023, durante los partidos entre Internacional y Vasco da Gama, destacando la profesionalidad y el respeto mutuo que los une. También elogió a Claudio Úbeda, reconociendo su valía como profesional. En resumen, la entrevista con Ramón Díaz fue un viaje a través de la historia del fútbol argentino, un recorrido por los momentos más importantes de su carrera y una reflexión sobre su visión del deporte.

Díaz demostró una vez más su carisma, su inteligencia y su pasión por el fútbol, dejando en claro que sigue siendo una figura relevante y respetada en el mundo del fútbol





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