Ralf Rangnick: los 40 años de trayectoria del entrenador que revolucionó el fútbol con el gegenpressing

Ralf Rangnick, el entrenador alemán que popularizó la presión alta, cumple más de 40 años de carrera. Actualmente dirige a Austria en la Eurocopa 2024. Conoce su filosofía y legado.

Ralf Rangnick , el entrenador alemán que revolucionó el fútbol con su filosofía de presión alta , cumple más de 40 años de trayectoria. Nacido en Backnang en 1958, comenzó su carrera como jugador en divisiones inferiores, pero pronto destacó como estratega.

Su paso por el Stuttgart, Hannover 96 y Schalke 04 lo consolidó como un innovador, aunque su verdadero legado lo construyó en el Red Bull Salzburg y el RB Leipzig, donde implementó el gegenpressing. Este estilo, caracterizado por una presión coordinada tras perder el balón, busca recuperarlo en segundos y lanzar ataques rápidos. Su influencia se extiende a entrenadores como Jürgen Klopp y Thomas Tuchel, quienes adoptaron variantes de su método.

Desde 2022, Rangnick dirige a la selección de Austria, clasificada para la Eurocopa 2024, donde enfrentará a Países Bajos, Francia y Polonia en un grupo difícil. Su objetivo es llevar a los austriacos a los octavos de final, aplicando su sistema ofensivo y dinámico.

Además de su impacto táctico, Rangnick es reconocido por su labor en la captación de talento y la creación de estructuras deportivas modernas. En el RB Leipzig, construyó un equipo competitivo en pocos años, basado en jóvenes promesas como Dayot Upamecano y Marcel Sabitzer. Su enfoque en la intensidad y la verticalidad contrasta con el fútbol de posesión dominante en la última década.

Para Rangnick, el juego no se trata de controlar el balón por largos períodos, sino de generar ocasiones mediante transiciones rápidas. Sus equipos son agresivos en la presión, con líneas altas y una defensa adelantada que exige gran condición física. Este estilo ha sido criticado por su desgaste, pero también elogiado por su espectacularidad.

En la Eurocopa 2024, Austria tratará de imponer su ritmo ante rivales técnicamente superiores, confiando en la preparación física y la disciplina táctica que Rangnick ha inculcado. La trayectoria de Rangnick abarca décadas de éxitos y fracasos. Aunque nunca ganó la Bundesliga como entrenador, su influencia en el fútbol alemán es incuestionable. Fue pionero en el análisis de video y la periodización táctica, métodos hoy estándar.

Su paso por el Manchester United como interino en 2021-22 fue breve y complicado, con resultados discretos, pero dejó ideas que el club no supo aprovechar. Ahora, en Austria, tiene la oportunidad de demostrar su valía en un torneo internacional. El partido inaugural contra Francia será clave para medir el nivel de su equipo. Con una mezcla de jugadores de la Bundesliga y otras ligas, Austria buscará sorprender.

Rangnick, a sus 66 años, sigue siendo un apasionado del fútbol y un referente para las nuevas generaciones de entrenadores. Su legado trasciende los títulos: cambió la forma de entender el juego





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