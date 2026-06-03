Raizen negocia la venta de sus activos en Argentina a Mercuria y José Luis Manzano en operación clave para el sector energético

La empresa brasileña Raizen se encuentra en la fase final de negociaciones para vender sus activos locales al grupo suizo Mercuria en sociedad con el empresario argentino José Luis Manzano. La operación, que podría anunciarse en los próximos días, busca fortalecer la estructura de capital de Raizen y reconfiguraría el mapa competitivo de combustibles en Argentina, marcando además el regreso de Manzano al centro del negocio energético nacional.

La operación de venta de los activos locales de Raizen en Argentina ha entrado en su etapa decisiva y es más que probable que el anuncio se realice durante los próximos días.

El proceso cederá estos activos al grupo suizo Mercuria, pero en sociedad con el empresario argentino José Luis Manzano. Diversas notas periodísticas publicadas el martes 2 de junio en Brasil, como un artículo del diario Valor Econômico, confirman información que iProfesional ha venido anticipando hace meses.

La compañía está en la fase final de las negociaciones para desprenderse de sus activos locales por un valor que podría alcanzar los 700 millones de dólares, equivalentes a unos 7.000 millones de reales al tipo de cambio actual. La decision surge de la compleja situación financiera que atraviesa Raizen, el gigante energético brasileño surgido de la alianza entre Cosan y Shell, que busca reforzar su estructura de capital.

Desde hace varios meses, iProfesional adelantó que la trading internacional Mercuria Energy Group habría firmado un preacuerdo para comprar estos activos. Sin embargo, este gigante europeo no está solo en las negociaciones, sino que participa junto con Manzano y su socio Daniel Vila.

Las auditorías y procesos de due diligence ya habrían concluido, por lo que la firma de los contratos podría concretarse en las próximas semanas, una vez que los acreedores de Raizen aprueben el proceso de reestructuración presentado por el grupo, que incluye esta venta. Raizen busca obtener liquidez para estabilizar sus finanzas luego de varios trimestres de resultados negativos y de un fuerte deterioro de sus indicadores de apalancamiento.

La eventual adquisición permitiría a Mercuria avanzar en una integración vertical dentro del mercado energético argentino, sumando refinación y comercialización a sus actuales negocios de producción de hidrocarburos. Sin embargo, la salida de Raizen no implicaría la desaparición de la marca Shell del mercado local, ya que el comprador podría conservar la licencia comercial para operar bajo esa bandera, tal como ocurre en otros mercados internacionales.

Eso sí, marcaría el fin de la presencia directa del grupo brasileño en Argentina luego de varios años de operación. Para el sector energético local, la transacción podría reconfigurar el mapa competitivo de refinación y comercialización de combustibles, en un contexto de creciente interés de inversores internacionales por los activos vinculados a Vaca Muerta y al mercado downstream argentino. Se trata de una de las mayores operaciones corporativas concretadas en Argentina durante 2026.

De manera paralela, la operación marcaría el regreso de José Luis Manzano al centro del negocio energético argentino con activos estratégicos de refinación, logística y comercialización de combustibles. Ex ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem, Manzano se transformó en las últimas dos décadas en uno de los principales empresarios del sector a través del Grupo Integra Capital, que controla junto a Daniel Vila.

Esta compra representaría un salto estratégico para el grupo, que pasaría a controlar activos clave de toda la cadena de valor del negocio de combustibles. Actualmente, Manzano y Vila tienen una fuerte presencia en la producción de hidrocarburos a través de inversiones en yacimientos convencionales y no convencionales, además de participar en negocios de generación eléctrica, minería y medios de comunicación.

En el mercado destacan que uno de los principales atractivos de la operación es la posibilidad de capturar el crecimiento esperado en los próximos años, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de las exportaciones de petróleo. Raizen, con una participación de mercado cercana al 17% y solo superada por YPF, es una de las marcas de combustibles con mayor reconocimiento en Argentina y posee una participación relevante en el segmento premium del mercado.

Sus activos incluyen una red de estaciones de servicio, refinerías y capacidad logística para abastecer una porción significativa de la demanda nacional de combustibles. Fuentes del sector consideran que el interés del empresario no responde únicamente al negocio de combustibles. La infraestructura logística, los terminales de almacenamiento, la capacidad de refinación y la llegada al consumidor final convierten a los activos de Raizen en una plataforma valiosa para expandirse a otras áreas de la energía.

Si la compra se concreta, Manzano pasará de ser un actor relevante en la producción de energía a convertirse en uno de los principales jugadores integrados del país





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