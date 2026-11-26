El juez federal Rafecas unificó las causas por presunto lavado de dinero contra Beligoy, director Nacional de Arbitraje de la AFA, y la mansión de Pilar.

El juez federal Rafecas, a cargo del juzgado federal 6 que subroga, unificó en un mismo expediente la denuncia por presunto lavado de dinero contra Beligoy, director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). La causa se tramitará junto con la investigación por la compra de la mansión de Pilar, que se atribuye al tesorero de la entidad, Toviggino. El magistrado sostuvo que ambos casos investigan el mismo delito.

La denuncia fue presentada por un legislador porteño de la Coalición Cívica, que apunta a Beligoy por un patrimonio que, según el escrito, no se correspondería con sus ingresos declarados. El juzgado recibió el caso por sorteo, y el juez decidió vincularlo con la causa identificada como CFP 5277/2025.

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Por qué Rafecas unificó las causas de lavado

Rafecas unificó ambos expedientes porque comparten el mismo delito y una primera hipótesis de trabajo. Según el magistrado, los hechos denunciados contra Beligoy podrían ser un eslabón más de la operatoria investigada en la mansión de Pilar.

El juez explicó que el posible origen ilícito de los fondos usados por Beligoy podría remontarse a recursos presuntamente desviados de la AFA. Por esa razón, consideró que ambos casos deben analizarse en forma conjunta y no por separado.

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En su resolución, Rafecas advirtió que investigar estos sucesos de manera aislada podría implicar una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal. Agregó que la prueba a producir en ambos expedientes es, en buena medida, común, por lo que su análisis debe hacerse de forma conjunta.

Bienes atribuidos a Beligoy en la denuncia

La denuncia atribuye a Beligoy la compra este año de un departamento en el barrio porteño de Devoto por 490 mil dólares. También le imputa una propiedad adquirida en 2023 en el barrio Saint Thomas Sur, con 339 metros construidos en un terreno de 856 metros cuadrados, valuada en 700 mil dólares.

Al listado se suman una camioneta Toyota SW4 4x4 modelo 2023, con un valor cercano a los 50.000 dólares, y una Jeep Compass modelo 2025, a nombre de su esposa, por 35.000 dólares. Además, la denuncia menciona dos departamentos en La Plata, adquiridos en 2024, que según el escrito no le fueron entregados por una presunta estafa.

Beligoy llegó a la dirección del arbitraje argentino en julio de 2018, cuando fue designado en el cargo por el presidente de la AFA. Antes había sido árbitro entre 2004 y 2018, y actualmente preside el gremio de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA). Según la denuncia, desde 2020 habría recibido fondos de la propia AFA, en efectivo y mediante transferencias desde cuentas de la entidad.

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Mansión de Pilar y el rol de Toviggino

La causa de la mansión de Pilar tiene como figura central al tesorero de la AFA, Toviggino, a quien la investigación señala como dueño de la propiedad. Pantano, un monotributista, y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, aparecen vinculados a la propiedad en el expediente.

En el allanamiento realizado en diciembre del año pasado, según la causa, se encontraron un cuadro con la imagen de Toviggino, un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre. En la casa había además 54 autos de lujo y de colección que, según la investigación, manejaban familiares de Toviggino y Pantano.

La causa pasó por varios juzgados antes de quedar a cargo de Rafecas, que fue el primer magistrado en tener el expediente. La semana previa a la unificación, la Corte Suprema dispuso que el juez federal Rafecas continúe con la investigación de la mansión de Pilar. El caso de Beligoy quedó bajo el mismo tribunal por la conexión entre ambas causas.