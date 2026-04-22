Rafael Grossi, el argentino que busca liderar una ONU en crisis

El director del OIEA se postula para Secretario General de la ONU con un discurso crítico y un plan para revitalizar la organización, en un momento de tensiones globales y cuestionamientos a su relevancia.

La revista Time, reconociéndolo recientemente como una de las 100 personas más influyentes del mundo, describe al argentino Rafael Mariano Grossi como un experto en superar obstáculos y acceder a lugares donde otros no pueden.

En su rol como Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Grossi ha mantenido encuentros significativos con líderes globales como Donald Trump, Vladimir Putin, Volodimir Zelensky y autoridades iraníes, abordando temas cruciales relacionados con las instalaciones nucleares en medio de contextos conflictivos. Este diplomático de carrera, de 65 años, ahora aspira a la Secretaría General de las Naciones Unidas, presentando una visión crítica de la organización, a la que considera en riesgo de caer en la "irrelevancia total" o una "lenta agonía", y por lo tanto, necesita "un liderazgo nuevo" más "proactivo".

Grossi compite con otros tres candidatos – la chilena Michelle Bachelet, la costarricense Rebeca Grynspun y el senegalés Macky Sall – para suceder a Antonio Guterres. La elección, en la que se le otorgan altas posibilidades de éxito, dependerá de la votación de las potencias mundiales en el Consejo de Seguridad antes de fin de año.

Tras responder a 49 preguntas de representantes de 193 países durante tres horas, Grossi recibió a Clarín y a otro medio argentino en la sede del OIEA en Nueva York. Allí, compartió sus planes para la ONU, el apoyo del gobierno argentino, su perspectiva sobre las guerras actuales y su convicción de que "la diplomacia preventiva es una fase fundamental" en la resolución de cualquier conflicto. Al ser cuestionado sobre el programa nuclear iraní, Grossi afirmó: "¿Irán tiene la bomba?

No. Pero tiene un elemento importantísimo para un arma nuclear. Para varias, para más de diez". En una extensa entrevista, Grossi argumentó que esta elección representa un momento crítico en la historia de la ONU debido a la convergencia de dos factores clave: el resurgimiento de conflictos bélicos a nivel global y la creciente falta de credibilidad de las Naciones Unidas.

Señaló que el cierre del Estrecho de Ormuz y sus consecuencias en los precios del petróleo, los productos básicos y los fertilizantes son ejemplos del impacto inmediato de estos conflictos. Además, observó que la ONU es frecuentemente ignorada en la resolución de conflictos como los de Irán, Congo, Ruanda, Camboya, Tailandia, Armenia, Azerbaiyán, Sudán, Rusia y Ucrania. Grossi enfatizó la necesidad de un cambio de dirección con un liderazgo más proactivo y presente.

Describió el estado actual de la ONU con palabras contundentes como "cinismo", "tristeza" y "frustración", reconociendo que la organización podría enfrentar una crisis de liquidez debido a la disminución de las contribuciones financieras de países como Estados Unidos. Sin embargo, también consideró que esta crisis representa una oportunidad para una renovación.

Al abordar la posibilidad de trabajar con un presidente estadounidense escéptico del multilateralismo como Donald Trump, Grossi confió en su capacidad para establecer un diálogo constructivo, basándose en sus buenas relaciones con Washington, Beijing, Moscú, Londres y París. Su objetivo es ser un actor profesional capaz de influir en las decisiones y promover soluciones efectivas





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