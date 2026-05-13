Racing vs Rosario Central: Finales de Apertura en lucha por los puestos en la próxima fecha

El encuentro entre Racing y Rosario Central será crucial en la lucha por los puestos en las semifinales del Torneo Apertura. El equipo de la Academia busca su clasificación tras eliminar en condición de visitante a Estudiantes de La Plata en la ronda anterior, mientras que el equipo del ‘Canalla ‘tiene la oportunidad de seguir con su buen estilo y lograr la presencia en la siguiente ronda.

Racing visitará este miércoles a Rosario Central en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura , luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes de La Plata.

El encuentro se jugará en el Gigante de Arroyito desde las 18.45 y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro del encuentro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo. Racing llega a este encuentro totalmente confiado luego de eliminar a Estudiantes de La Plata en condición de visitante gracias al agónico gol de Santiago Sosa.

Ese triunfo le permitió a la ‘Academia’ cortar con la grave sequía que arrastraba de siete partidos sin conocer la victoria. El director técnico Gustavo Costas tendrá que hacer un cambio obligado en la mitad de la cancha, ya que se confirmó la rotura de ligamentos de Alan Forneris, quien se había ganado un lugar en el 11 titular. Todo indica que su lugar será ocupado por Bruno Zuculini.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 3-1 a Independiente en un verdadero partidazo en el que recién pudo inclinar la balanza a su favor en los últimos minutos. Rosario, que es dirigido por Jorge Almirón y tiene como principal figura a Ángel Di María, busca continuar con su buen andar y lograr la clasificación a las semifinales, donde enfrentaría a River o a Gimnasia de La Plata





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