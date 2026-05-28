Racing vence a Independiente Petrolero pero queda eliminado de la Copa Sudamericana

Racing Club derrotó 2-0 a Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Duván Vergara y Matko Miljevic, y una destacada actuación del arquero Facundo Cambeses, quien atajó un penal. El equipo terminó tercero en el Grupo A con ocho puntos, quedando fuera de la competencia. Botafogo avanzó como primero y Caracas jugará el repechaje. La dupla técnica de emergencia continuará al frente para el partido del domingo ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

En un partido disputado a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda, Racing Club venció 2-0 a Independiente Petrolero de Bolivia por la última fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana .

Los goles fueron obra de Duván Vergara y Matko Miljevic, mientras que el arquero Facundo Cambeses se destacó al atajar un penal en el segundo tiempo. Con este resultado, Racing finalizó su participación en el torneo con ocho puntos en el tercer puesto, quedando fuera de la competencia. Por su parte, Botafogo, con 16 unidades, avanzó a octavos de final como primero del grupo, mientras que Caracas, con nueve puntos, jugará el repechaje. Sin unidades terminó Independiente Petrolero.

El encuentro marcó también la continuidad de la dupla técnica de emergencia al frente del equipo, que estará a cargo del próximo partido del domingo ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Racing, que no logró clasificar a la siguiente fase de la Sudamericana, busca ahora enfocarse en el torneo local y en la Copa Argentina para cerrar la temporada de manera positiva.

El equipo mostró solidez defensiva y efectividad en los momentos clave, aunque el rendimiento general dejó dudas sobre la capacidad del plantel para competir a alto nivel internacional. La actuación de Facundo Cambeses fue determinante, no solo por el penal atajado, sino también por su seguridad bajo los tres palos durante todo el partido.

Por otro lado, los delanteros Vergara y Miljevic demostraron su capacidad goleadora, algo que Racing necesitaba para mantener vivas sus aspiraciones hasta el final. Sin embargo, la eliminación temprana en el torneo continental representa un golpe para el club, que esperaba avanzar al menos a la siguiente ronda. Ahora, deberá reestructurarse y pensar en el futuro, con la mira puesta en la próxima temporada y en la posibilidad de reforzar el equipo para competir en instancias decisivas.

El contexto del grupo fue muy parejo, con Botafogo destacándose como el líder indiscutido. Racing pagó caro los errores cometidos en partidos anteriores, especialmente en las derrotas ante Caracas y Botafogo. La falta de regularidad y la poca profundidad del plantel fueron factores determinantes en la eliminación.

A pesar de ello, el equipo mostró actitud en el último partido, queriendo despedirse con una victoria ante su público, aunque sin la presencia de aficionados debido a la sanción impuesta por la CONMEBOL. En resumen, Racing cerró su participación en la Copa Sudamericana con un triunfo que no alcanzó para clasificar, pero que deja buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

La dupla técnica de emergencia tendrá la difícil tarea de levantar el ánimo y preparar al equipo para el duelo copero del domingo. Mientras tanto, la hinchada espera que la dirigencia tome decisiones acertadas en el mercado de pases para volver a ser protagonistas en el ámbito internacional





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