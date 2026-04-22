Racing se impone en el clásico frente a Independiente en un final cargado de polémica

La Academia remontó un 0-1 adverso para vencer 2-1 a Independiente en el Torneo de Proyección. El partido terminó en escándalo tras la expulsión de Joel Medina por un pelotazo al banco rival.

El clásico de Avellaneda en la categoría de reserva tuvo un desarrollo electrizante que terminó con una victoria agónica de Racing Club por 2-1 frente a Independiente . El encuentro, correspondiente a la fecha 10 del Torneo de Proyección 2026, se llevó a cabo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, escenario que fue testigo de una remontada épica por parte del equipo visitante.

El partido comenzó cuesta arriba para la Academia, ya que el conjunto local logró abrir el marcador a los 26 minutos del primer tiempo tras un certero disparo que capitalizó un rebote luego de un tiro de esquina. A pesar del dominio inicial del Rojo, Racing supo mantener la calma y sobre el cierre de la etapa inicial, a solo cuatro minutos para el pitazo intermedio, Gonzalo Leiva conectó un remate preciso que igualó las acciones, devolviendo la esperanza a los dirigidos por el cuerpo técnico visitante. En la etapa complementaria, la intensidad del juego aumentó considerablemente y Racing no perdió tiempo en imponer condiciones. Apenas dos minutos después de iniciado el segundo tiempo, Alejandro Tello se encargó de poner el 2-1 definitivo tras una gran jugada colectiva, sellando así la remontada. Con este resultado, el equipo académico escala posiciones y se coloca tercero en la Zona A con 18 unidades, igualando en puntos al escolta Rosario Central. Por su parte, Independiente se mantiene en la quinta posición de la Zona B con 17 unidades, quedando momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a los cuartos de final, lo que añade una presión adicional para el equipo local de cara a las próximas jornadas del campeonato juvenil. El desenlace del compromiso estuvo marcado por una fuerte polémica que opacó el desarrollo deportivo. Cuando el reloj marcaba los minutos finales, el lateral derecho de Independiente, Joel Medina, protagonizó un incidente que derivó en su expulsión directa. En su intento por recuperar rápidamente el balón para ejecutar un tiro libre a favor de su equipo, Medina lanzó un pelotazo directo hacia el banco de suplentes de Racing. El árbitro del encuentro, Fabricio De La Cruz, no dudó ante la acción y mostró la tarjeta roja al futbolista, desencadenando un tumulto generalizado entre ambos planteles. Este hecho insólito cerró una jornada cargada de emociones, donde la victoria táctica y técnica de la Academia terminó siendo eclipsada por la tensión nerviosa y el comportamiento antideportivo que se vivió sobre el césped en los instantes finales del duelo clásico





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