Racing se Encarga de las Entradas para sus Hinchas en Bolivia para el Debut en la Sudamericana

Racing Club toma medidas excepcionales para facilitar el acceso de sus hinchas al partido contra Independiente Petrolero en Sucre, Bolivia, en el marco de su debut en la Copa Sudamericana. El club adquirirá las entradas y las distribuirá a los socios que viajaron, demostrando su compromiso con la afición.

Racing Club demuestra su compromiso con la afición al tomar medidas excepcionales para facilitar el acceso a la Copa Sudamericana . Ante la complejidad de adquirir entradas para el partido contra Independiente Petrolero en Sucre, Bolivia , el club de Avellaneda decidió intervenir activamente para asegurar la presencia de sus seguidores en el estadio.

Esta iniciativa, anunciada a través de un comunicado oficial, refleja la importancia que la institución otorga a la conexión con sus hinchas, especialmente en momentos clave como el debut en una competición internacional. La imposibilidad de comprar entradas de forma anticipada y online generó preocupación entre los socios que ya se encontraban en Sucre, sin tener claro cómo obtener los tickets. Consciente de esta situación, Racing Club asumió la responsabilidad de adquirir las entradas necesarias para entregárselas a los socios que viajaron a Bolivia, demostrando así su compromiso con la afición y su deseo de que los hinchas acompañen al equipo en este importante desafío.\El club explicó detalladamente los pasos a seguir para que los socios puedan retirar sus entradas. El retiro será presencial en el Hotel Monasterio, ubicado en el centro de Sucre, entre las 14 y las 16 horas. Esta medida busca garantizar una distribución eficiente y ordenada de las entradas, asegurando que todos los socios que viajaron a Bolivia puedan acceder al partido. Mientras tanto, el plantel de Racing se prepara para el encuentro. El equipo, liderado por el entrenador Gustavo Costas, buscará comenzar con el pie derecho su participación en la Copa Sudamericana, enfrentando a Independiente Petrolero en la altura de Sucre, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. La altura representa un desafío adicional para el equipo, pero la motivación de debutar con éxito en el torneo continental es alta. La victoria en este primer partido es crucial para iniciar con buen pie la fase de grupos y aumentar las posibilidades de avanzar en la competición.\La acción de Racing Club, al hacerse cargo de las entradas, es un gesto de gran valor que fortalece el vínculo entre el club y sus seguidores. En un momento en el que el equipo busca dejar atrás la derrota en el clásico ante Independiente, este gesto transmite un mensaje de unidad y apoyo incondicional. La decisión del club de actuar ante la incertidumbre en la venta de entradas demuestra la prioridad de Racing por su afición, asegurando que los hinchas que hicieron el esfuerzo de viajar a Bolivia puedan alentar al equipo. La logística y organización para la entrega de entradas es una muestra de profesionalismo y compromiso. Los socios, al saber que podrán presenciar el partido gracias a la gestión del club, seguramente respaldarán al equipo con mayor entusiasmo y pasión. El partido en Sucre será una prueba importante para Racing, tanto por el rival como por las condiciones de la altura. Con el apoyo de su afición garantizado, el equipo buscará obtener un resultado positivo que le permita avanzar en la Copa Sudamericana





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