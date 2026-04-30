Racing reduce la sanción a Marcos Rojo y se prepara para enfrentar a Huracán tras empate con Caracas

El Tribunal de Disciplina de la AFA redujo la suspensión de Marcos Rojo a dos partidos, permitiendo su regreso para el duelo ante Huracán. Racing empató 1-1 con Caracas en la Copa Sudamericana, sumando cuatro puntos y manteniéndose en tercera posición del Grupo E.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) accedió al pedido de Racing Club para reducir la sanción impuesta al defensor Marcos Rojo .

Originalmente, el jugador había sido castigado con cuatro fechas de suspensión, pero tras la apelación del club, el castigo se redujo a dos partidos. Rojo ya cumplió con las dos fechas de suspensión en el torneo local, enfrentando a Aldosivi y Barracas Central, y este miércoles fue titular en el empate 1-1 contra Caracas en la Copa Sudamericana. De esta manera, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina estará disponible para el próximo compromiso de Racing ante Huracán.

El partido contra el equipo venezolano fue complicado para la Academia, que salió dormida en el segundo tiempo y permitió el empate con un gol de Jesús Yendis. El entrenador Gustavo Costas y los jugadores expresaron su frustración tras el resultado.

'Nos vamos con bronca. Vinimos a buscar los tres puntos, los necesitábamos para encaminar la clasificación, pero no se nos dio', declaró uno de los jugadores. Otro añadió: 'Partido difícil. Temperatura alta para los dos.

Con una distracción que tuvimos, lo pagamos caro. Después no pudimos convertir el segundo'. La Academia salió dormida al segundo tiempo y Jesús Yendis marcó el tanto del empate para el conjunto venezolano.

'Da bronca por el esfuerzo que hacemos. Salimos a buscar el partido desde el principio. Tuvimos las chances más claras, erramos un penal... Una desatención la pagamos muy caro'.

Con este empate, Racing suma cuatro puntos y se mantiene en la tercera posición del Grupo E de la Copa Sudamericana, por detrás de Botafogo, que lidera con siete unidades. El equipo de Avellaneda buscará reponerse en el próximo partido ante Huracán, donde contará nuevamente con la presencia de Marcos Rojo, figura clave en la defensa





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