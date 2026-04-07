Racing debuta en la Copa Sudamericana contra Independiente Petrolero en Bolivia

Racing Club inicia su camino en la Copa Sudamericana enfrentándose a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria de Bolivia. Descubre la hora, el canal de TV y las formaciones probables para este emocionante encuentro.

¿A qué hora juega hoy Independiente Petrolero vs. Racing y por dónde se puede ver EN VIVO la Copa Sudamericana ? La emoción de la Copa Sudamericana llega con el debut de Racing Club en Bolivia , enfrentándose a Independiente Petrolero en un partido que promete intensidad y desafíos. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Patria, ubicado a una considerable altitud de 2.814 metros sobre el nivel del mar, lo que sin duda representará un desafío físico para los jugadores de Racing.

Después de la reciente derrota en el clásico de Avellaneda, la Academia buscará redimirse y comenzar su camino en el torneo internacional con el pie derecho, obteniendo una victoria crucial en territorio boliviano. Los fanáticos de Racing y los amantes del fútbol sudamericano están ansiosos por presenciar este encuentro y seguir cada detalle de este emocionante debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido promete ser un choque de estrategias y talento, donde ambos equipos buscarán imponer su juego y obtener los primeros tres puntos en juego. La afición de Racing espera con entusiasmo ver a su equipo mostrar su mejor rendimiento y demostrar por qué son uno de los equipos más competitivos de la región. El encuentro es crucial para ambos equipos ya que el ganador tomará ventaja en el grupo. Se espera un partido muy reñido. El desafío de la altura, combinado con la ambición de ambos equipos, asegura un encuentro lleno de emoción y tensión. Los jugadores de Racing tendrán que adaptarse rápidamente a las condiciones de juego y demostrar su capacidad para superar las adversidades. Independiente Petrolero, por su parte, buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa y la adaptación a la altura para sumar puntos importantes. Se espera un partido de alta intensidad donde la concentración y la estrategia serán clave. Los detalles de la transmisión, incluyendo el canal de televisión y la hora exacta del partido, serán revelados en Olé, donde los fanáticos podrán seguir cada momento del encuentro. La preparación de ambos equipos y las formaciones probables sugieren un partido táctico y lleno de emociones. El encuentro es una oportunidad para que los jugadores muestren su valía y contribuyan al éxito de sus respectivos equipos en esta importante competición sudamericana. Los fanáticos de Racing y de Independiente Petrolero esperan un encuentro lleno de emoción y sorpresas, donde la pasión por el fútbol se fusionará con la competitividad de ambos equipos. Los seguidores del fútbol sudamericano, podrán disfrutar de un partido que promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel. \¿Por dónde ver en vivo Independiente Petrolero vs. Racing, por la Copa Sudamericana? Los aficionados que deseen seguir el partido en vivo podrán sintonizar ESPN y Disney+ Premium, los canales designados para la transmisión del encuentro. Se han confirmado las formaciones probables de ambos equipos, anticipando un duelo estratégico y de alto nivel. La probable formación de Racing presenta a Facundo Cambeses en la portería; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez en defensa; Bruno Zuculini y Alan Forneris en el mediocampo; Gastón Martirena, Matías Zaracho y Duván Vergara en la línea ofensiva; y Adrián Martínez como delantero centro. Por su parte, Independiente Petrolero podría alinear a Jhohan Gutiérrez en la portería; Francisco Rodríguez, Leonardo Montenegro, Saúl Torres y Roberto Villavicencio en defensa; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo y Rudy Cardozo en el mediocampo; Thomaz Santos y Rodrigo Rivas en la delantera. El árbitro asistente 1 será Stephen Alberto Atoche García, encargado de asegurar el cumplimiento de las reglas del juego. El partido se jugará en el Estadio Olímpico Patria, ubicado en Bolivia, y se espera un ambiente de gran emoción entre los fanáticos. La expectativa es alta, ya que Racing buscará comenzar con el pie derecho en la competición, mientras que Independiente Petrolero buscará sumar puntos importantes en casa. Para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el partido comenzará a las 19:00 horas. ¡Hoy juega Racing por la Copa Sudamericana! Este martes, Racing se enfrenta a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En Olé te contamos todos los detalles sobre el partido, incluyendo la hora y el canal de TV.





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