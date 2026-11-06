Racing Club y Barracas Central igualan sin ventajas en un partido parejo

Racing Club y Barracas Central protagonizan un duelo parejo sin ventajas en el marcador, con Barracas Central cerca del 1-0 y copas de 2027 en juego.

Racing Club y Barracas Central disputaron un partido parejo, con mucho ritmo e ida y vuelta, en el que ninguno de los dos logró todavía sacar ventaja en el marcador. La Academia estuvo cerca de abrir la cuenta tras un potente derechazo de Matías Kranevitter, que se fue muy cerca del palo derecho del arco defendido por Espinola.

Barracas Central, conocido como El Guapo, llegó al encuentro con mucho en juego, ya que necesita ganar para tener chances de jugar copas en 2027. El partido tuvo llegadas de ambos lados desde el inicio, aunque hasta el momento ningún equipo logró imponer su juego.

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Remates de Racing Club en el área de Barracas Central

La jugada más clara llegó a los 13 minutos, cuando Matías Kranevitter, de Racing Club, sacó un remate que se fue apenas desviado. Hasta ese momento, el partido se había caracterizado por la intensidad y por los cambios constantes de campo.

Ignacio Rodríguez fue el autor del centro desde un tiro de esquina que Kranevitter intentó conectar de cabeza desde el centro del área, aunque el balón se perdió por la zurda. Más tarde, Kranevitter probó con la diestra desde fuera del área, asistido por Matías Zaracho, pero el remate también se perdió por la zurda.

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Gastón Lodico, de Racing Club, buscó su chance con la diestra desde el centro del área tras un pase de Tomás Conechny, aunque su disparo fue rechazado. Alejandro Tello, también de Racing Club, cerró la serie de llegadas del local con un remate de zurda desde el centro del área que se perdió por la zurda.

Cabezazos y remates de Barracas Central por pelota parada

Barracas Central generó peligro sobre todo en jugadas de pelota parada. Nicolás Orsini cabeceó desde el centro del área tras una falta botada por Iván Tapia, pero el balón se fue alto y por la zurda.

Rodrigo Bogarín también intentó de cabeza desde el centro del área tras un tiro de esquina de Iván Tapia, aunque su remate se fue alto. Poco después, Bogarín probó con la diestra desde el centro del área en otra acción de córner, con un centro que tuvo como protagonista a Tapia y que tampoco encontró el arco.

Bogarín volvió a aparecer con la zurda desde el sector izquierdo del área, en una acción de pelota parada asistida por Nicolás Demartini. Ese remate fue a ras de suelo y llegó bajo los palos, en una de las situaciones más peligrosas que tuvo Barracas Central en el primer tramo del encuentro.

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Qué está en juego para Barracas Central y Racing Club

El resultado tiene consecuencias concretas para Barracas Central, que necesita ganar para tener chances de disputar copas en 2027. Cada oportunidad desperdiciada en el área pesa sobre el objetivo del equipo dirigido por su cuerpo técnico en la pelea por ese lugar.

Racing Club, por su parte, mantuvo presencia ofensiva con una serie de remates que no lograron transformarse en gol. El desarrollo del partido dejó en claro que ambos equipos tienen capacidad para generar situaciones, aunque la falta de precisión en el último pase impidió que alguno se quedara con ventaja.

En el registro disponible no figura un marcador definitivo, por lo que el desenlace del encuentro y sus efectos en la tabla no pueden confirmarse todavía. Los próximos datos del partido serán determinantes para entender cómo termina esta disputa entre Racing Club y Barracas Central.