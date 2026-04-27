Racing Club Sufre Bajas Clave para el Partido ante Caracas y la Presión Aumenta

La lista de convocados de Racing Club para el partido contra Caracas por la Copa Sudamericana presenta importantes ausencias, incluyendo a Santiago Sosa por una sobrecarga muscular. La situación se complica en medio de un mal momento deportivo y creciente descontento de los hinchas.

La situación en Racing Club se complica aún más con la confirmación de nuevas bajas para el crucial encuentro ante Caracas por la Copa Sudamericana .

A la ya conocida ausencia de varios jugadores clave, se suma ahora la imposibilidad de contar con Santiago Sosa, quien sufre una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho. Esta lesión lo excluye no solo del viaje a Venezuela, sino que también pone en duda su participación en los próximos compromisos del equipo.

La acumulación de bajas en un momento tan delicado representa un duro golpe para el entrenador Gustavo Costas y todo el cuerpo técnico, quienes se ven obligados a replantear la estrategia y buscar alternativas para afrontar este desafío. La situación se agrava considerando el presente irregular del club, que lleva cuatro partidos sin poder conseguir la victoria, incluyendo empates dolorosos en los clásicos contra Independiente y River Plate.

Estos resultados han generado una creciente frustración entre los aficionados, quienes han expresado abiertamente su descontento con la dirigencia, encabezada por el presidente Diego Milito. El ambiente previo al partido contra Caracas era inicialmente positivo, con muestras de apoyo al entrenador a través de pancartas y ovaciones en las tribunas.

Sin embargo, el empate en el último minuto y el rendimiento inconsistente del equipo en las últimas semanas terminaron por erosionar la confianza de los hinchas. La paciencia de los fanáticos se ha agotado, y las críticas hacia la dirigencia y el equipo se han intensificado. La presión sobre Gustavo Costas es cada vez mayor, y el resultado del partido ante Caracas podría ser determinante para su futuro en el club.

La directiva de Racing es consciente de la gravedad de la situación y está evaluando todas las opciones para revertir el presente del equipo. Se espera que en los próximos días se tomen decisiones importantes en cuanto a la planificación deportiva y la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. La necesidad de recuperar la confianza de los aficionados y volver a competir al más alto nivel es una prioridad para la institución.

El partido pendiente de la fase de grupos ante Huracán, correspondiente al Torneo Apertura, se perfila como un encuentro clave para definir el rumbo del equipo. El viaje a Venezuela representa un desafío importante para Racing, no solo por la necesidad de obtener un buen resultado en la Copa Sudamericana, sino también por la oportunidad de levantar la moral del equipo y recuperar la confianza de los aficionados.

El conjunto de Avellaneda llega a este encuentro en la tercera posición del Grupo E, con tres puntos, por lo que una victoria sería fundamental para mejorar su posición en la tabla y acercarse a la clasificación a la siguiente fase del torneo. La ausencia de Santiago Sosa es un golpe duro, pero el entrenador Costas confía en que los jugadores que lo reemplazarán podrán cumplir con las expectativas.

La convocatoria para el partido ante Caracas ha generado expectativas entre los hinchas, quienes esperan ver un equipo renovado y con actitud para superar este difícil momento. La Copa Sudamericana representa una oportunidad para Racing de volver a competir a nivel internacional y demostrar su potencial. La dirigencia y el cuerpo técnico están trabajando en conjunto para brindar a los jugadores todas las herramientas necesarias para afrontar este desafío y lograr los objetivos planteados.

El apoyo incondicional de los aficionados será fundamental para superar este momento complicado y volver a celebrar victorias





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